La toute dernière mise à jour logicielle 2025.2 de Tesla commence à être déployée chez les utilisateurs anticipés, représentant environ 3 % de la flotte. Cette mise à jour promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur avec une série de fonctionnalités inédites et des modifications optimisées.

Préconditionnement des chargeurs rapides tierce partie

Une des améliorations les plus attendues concerne le préconditionnement des batteries. Désormais, votre véhicule prend en charge le préconditionnement pour des chargeurs rapides de tierce partie supplémentaires, même s’ils ne figurent pas sur la liste des chargeurs. Il vous suffit de définir un chargeur rapide comme destination, et le préconditionnement de la batterie démarre automatiquement si nécessaire, optimisant ainsi les performances de charge.

Alerte de circulation transversale arrière

En matière de sécurité, Tesla améliore encore ses fonctionnalités avec l’introduction d’une alerte sonore de circulation transversale arrière. Lorsque vous passez en marche arrière, un avertissement sonore se déclenche à partir de la direction d’un objet entrant détecté à l’arrière, tel qu’un véhicule ou un piéton. Cette fonctionnalité est conçue pour faciliter la prévention des accidents lors des manœuvres, en améliorant la détection des obstacles.

Ouverture mains libres du coffre ou frunk pour Android

Un ajout perturbateur pour les utilisateurs d’Android est l’activation de l’ouverture mains libres du coffre ou du frunk. Cela simplifie la vie des utilisateurs en leur permettant d’accéder à leur espace de rangement sans utiliser leurs mains, en s’appuyant sur la technologie des capteurs pour détecter la proximité et déverrouiller automatiquement.

Informations météorologiques intégrées

La mise à jour intègre également des informations météorologiques non seulement pour la destination finale, mais aussi pour tous les points d’arrêt de l’itinéraire. Cela signifie que les conducteurs peuvent désormais planifier leurs trajets avec une meilleure anticipation des conditions météorologiques, les aidant à réagir de manière proactive.

Évolutions dans « The Battle of Polytopia »

Pour les amateurs de jeux, cette mise à jour introduit un nouveau skin Aquarion « The Forgotten » dans le jeu « The Battle of Polytopia ». Outre les nouvelles langues, le jeu subit des modifications d’équilibrage qui devraient ravir les joueurs. Cette intégration souligne l’engagement de Tesla à diversifier l’expérience utilisateur.

Améliorations du modèle de service et du mode service

Finalement, la mise à jour inclut des améliorations du modèle de service et du Service Mode Plus, bien que les détails précis de ces changements ne soient pas encore clairement définis dans les notes de version. Il est attendu que ces améliorations contribuent à l’efficacité des opérations de maintenance et à une meilleure gestion des pannes et des réparations.

Cette mise à jour représente un pas en avant significatif pour Tesla, consolidant sa position en tant que leader de l’industrie automobile avec des innovations qui touchent à la fois la sécurité, la commodité et le divertissement des utilisateurs.