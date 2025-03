Alors que les États-Unis sont le théâtre de nombreuses manifestations hostiles à Elon Musk et à sa marque Tesla depuis le début de l’année 2025, un contre-mouvement commence à émerger. Ces derniers mois, l’opposition au milliardaire, notamment liée à son rôle dans l’administration Trump et à ses prises de position controversées, a dominé l’actualité avec des rassemblements devant les concessionnaires Tesla et des actes de vandalisme visant les véhicules de la marque. Cependant, des voix s’élèvent désormais pour soutenir l’entrepreneur et son entreprise, donnant lieu à des manifestations pro-Tesla et pro-Elon Musk dans plusieurs villes américaines. Cet article explore ce phénomène récent, ses origines et ses implications.

Holding up a “Thank you Elon” and “Buy More Teslas” sign outside of the Tesla showroom in Austin that was being protested.



Americans support @elonmusk and shame on anyone using violence, intimidation and threats to target Tesla owners and showrooms.



Interesting thing I also… pic.twitter.com/YmUM0oRC37 — Savanah Hernandez (@sav_says_) March 22, 2025

Un soutien face à la controverse

Depuis que Donald Trump a repris les rênes de la Maison Blanche en janvier 2025 et nommé Elon Musk à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), le milliardaire est devenu une figure clivante. Ses décisions de réduire drastiquement les budgets fédéraux et de démanteler certaines agences ont suscité une vague de colère, notamment parmi les progressistes et les démocrates. Des manifestations anti-Musk, souvent sous la bannière #TeslaTakeover, ont eu lieu devant des concessionnaires Tesla à travers le pays, de New York à Atlanta, en passant par Seattle et Los Angeles. Les slogans tels que « Tesla finance les fascistes » ou « Personne n’a voté pour Elon Musk » ont fleuri sur les pancartes, accompagnés d’appels au boycott de la marque.

Pourtant, au cours des dernières semaines, des contre-manifestations ont vu le jour, portées par des partisans de Musk et de Tesla. Ces rassemblements, bien que moins nombreux et médiatisés que leurs homologues anti-Musk, témoignent d’un soutien persistant envers l’homme d’affaires et sa vision. Le 20 mars 2025, par exemple, une cinquantaine de personnes se sont réunies à Austin, au Texas, devant le siège de Tesla, brandissant des pancartes proclamant « Elon Musk, un visionnaire pour l’Amérique » et « Tesla : l’avenir de la liberté ». Des événements similaires ont été signalés à Miami, en Floride, et à Fremont, en Californie, où des propriétaires de Tesla et des admirateurs de Musk se sont mobilisés.

Les raisons d’un soutien affirmé

This is truly awesome @elonmusk

These people came out to support Tesla Dealership before the moron activists arrived.



High Five to all of you guys.



pic.twitter.com/HD2d965an4 — Juanita Broaddrick (@atensnut) March 23, 2025

Les manifestants pro-Musk mettent en avant plusieurs arguments pour justifier leur appui. Tout d’abord, beaucoup saluent l’innovation technologique incarnée par Tesla. « Elon Musk a révolutionné l’industrie automobile et l’exploration spatiale avec SpaceX. Il mérite notre respect, pas notre haine », déclarait John Carter, un ingénieur de 34 ans participant à la manifestation d’Austin, dans une interview accordée à un média local. Pour ces supporters, Tesla reste un symbole de progrès et d’indépendance énergétique, malgré les controverses entourant son PDG.

Ensuite, certains soutiennent les réformes économiques impulsées par Musk au sein du gouvernement Trump. Ils estiment que ses coupes budgétaires, bien que radicales, sont nécessaires pour réduire le déficit public américain et éliminer ce qu’ils considèrent comme du « gaspillage bureaucratique ». « Elon fait ce que personne n’a eu le courage de faire : nettoyer le système », affirmait une pancarte lors du rassemblement de Miami.

Enfin, une partie des manifestants pro-Musk semblent motivés par une réaction au mouvement anti-Tesla. Ils dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une campagne de diffamation orchestrée par la gauche américaine. Sur les réseaux sociaux, des posts sur X reflètent ce sentiment. Un utilisateur a écrit : « Les gauchistes veulent détruire Tesla parce qu’ils ne supportent pas le succès d’un homme libre. Soutenons Elon ! » Ce discours trouve écho chez les partisans de Trump et les défenseurs des libertés individuelles, qui voient en Musk un allié idéologique.

Une mobilisation encore limitée mais symbolique

Pour l’instant, les manifestations pro-Tesla et pro-Elon Musk restent modestes en comparaison des mouvements hostiles. Alors que les rassemblements anti-Musk ont mobilisé des centaines, voire des milliers de personnes dans certaines villes, les événements pro-Musk n’ont attiré que quelques dizaines de participants chacun. Cependant, leur émergence marque une polarisation croissante autour de la figure d’Elon Musk et de son empire entrepreneurial.

Ces manifestations ont également un impact symbolique pour Tesla, dont l’image a été ternie par les récentes controverses. Les ventes de la marque ont chuté aux États-Unis depuis janvier 2025, et des actes de vandalisme, comme l’incendie de véhicules Tesla à Las Vegas le 18 mars, ont accentué la pression sur l’entreprise. Les supporters de Musk espèrent inverser cette tendance en redonnant une voix positive à la marque. « Je roule en Tesla depuis cinq ans, et je ne vais pas laisser une poignée de vandales me faire honte », expliquait Sarah Miller, une manifestante de Fremont, au volant de son Model 3.

Un avenir incertain

Alors que la popularité d’Elon Musk auprès du grand public américain a atteint un creux historique – avec seulement 46 % d’opinions favorables selon un sondage récent – ces manifestations pro-Tesla montrent que le milliardaire conserve une base fidèle. Cette dualité reflète les divisions profondes qui traversent la société américaine en ce début d’année 2025, entre ceux qui voient en Musk un destructeur de la démocratie et ceux qui le considèrent comme un sauveur de l’économie et de l’innovation.

Reste à savoir si ce mouvement pro-Musk prendra de l’ampleur dans les semaines à venir. Pour l’instant, il semble réagir aux événements plutôt que de les anticiper, mais il pourrait gagner en visibilité si Tesla parvient à redresser ses ventes ou si Musk consolide son influence au sein de l’administration Trump. En attendant, les rues des États-Unis continuent d’être le théâtre d’un affrontement entre détracteurs et défenseurs d’un homme qui ne laisse personne indifférent.