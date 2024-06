La dernière mise à jour logicielle 2024.20 est en cours de déploiement avec des améliorations et des fonctionnalités passionnantes pour divers modèles de véhicules. Que vous soyez un conducteur soucieux de la sécurité ou un amateur de divertissement, il y a de quoi se réjouir.

Amélioration des phares adaptatifs

Phares adaptatifs pour les virages

Pour les véhicules situés aux États-Unis (US), au Canada (CA), au Mexique (MX), à Porto Rico (PR) et en Corée du Sud (KR), les phares adaptatifs sont désormais disponibles pour mieux éclairer les courbes sur la route. Cela améliore non seulement la visibilité mais aussi la sécurité lors des trajets nocturnes ou sur des routes sinueuses.

Améliorations des phares adaptatifs (pour les véhicules équipés de phares LED matriciels)

Les phares LED matriciels offrent toujours plus de fonctionnalités. En plus de s’adapter aux courbes, ils fournissent une meilleure illumination sur les autoroutes, rendant la conduite à haute vitesse plus sécuritaire et moins stressante.

Divertissement à la station de recharge : Course sur Beach Buggy

Une nouvelle fonctionnalité de jeu a été introduite : Beach Buggy Racing. Pendant que vous êtes à une station de Superchargeur, vous pouvez maintenant rivaliser avec d’autres conducteurs pour obtenir le meilleur temps sur le tableau des leaders. C’est un moyen amusant de passer le temps tout en rechargeant votre véhicule.

Améliorations pour les climats chauds

Les modèles 3 et Y ainsi que les nouveaux modèles S et X bénéficieront d’une meilleure régulation de la température par temps chaud. En mode auto, la climatisation (AC) refroidit plus rapidement l’habitacle et régule mieux la température de la batterie haute tension (HV Battery) pour optimiser les performances du Superchargeur.

Pour les possesseurs de @Cybertruck , vous serez ravis de savoir que la climatisation est également plus silencieuse, rendant vos trajets encore plus confortables.

Conclusion

Cette mise à jour 2024.20 apporte un ensemble de fonctionnalités améliorées et nouvelles qui rendent la conduite plus sécuritaire, plus agréable et plus divertissante. Qu’il s’agisse d’une meilleure illumination des routes, d’un confort thermique amélioré ou de nouvelles distractions pendant la charge, il y a de quoi améliorer votre expérience de conduite.