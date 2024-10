Le Mondial de l’Auto, qui se déroule cette année à Paris, est plus qu’un simple salon : c’est un pilier de la culture automobile mondiale, une plateforme où tradition et innovation se rencontrent. Fondé en 1898, il est le plus ancien salon automobile du monde, célébrant 126 ans de passion et de prouesses techniques. Depuis ses débuts, il a accompagné toutes les grandes révolutions de l’automobile, en évoluant de l’ère des moteurs à combustion jusqu’à celle de l’électromobilité et de l’autonomie.

Serge Gachot, directeur du Mondial de l’Auto, est une figure incontournable de cet univers. Avec un parcours qui allie expertise événementielle et passion pour l’automobile, il est à la tête de l’organisation du salon depuis plusieurs éditions. Son objectif est clair : faire du Mondial une vitrine mondiale de l’innovation et offrir aux visiteurs une expérience immersive où l’émotion et la technologie se rejoignent.

Armand Taïeb, Tesla Mag : Tout se passe comme prévu, en tout cas à ce stade ?

« Oui, c’est assez incroyable parce que je viens de faire un tour, et je suis émerveillé. Il y a près de 500 voitures et beaucoup de passion dans la réalisation des stands. On sent un respect pour l’écosystème et pour les visiteurs. On va avoir une très belle édition. Les voitures finissent d’arriver, et tout sera prêt pour demain matin. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Tesla Mag est presque sûr à 90 % que le Cybertruck sera de la partie. Pouvez-vous nous confirmer cette rumeur ?

« Nous tenons à garder quelques surprises pour nos visiteurs ! Ce que je peux dire, c’est que le Mondial propose cette année une gamme de voitures iconiques, y compris des véhicules qui marquent l’avenir de l’automobile. Restez connectés, car l’édition de cette année sera pleine de premières inédites. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Vous avez vraiment pensé aux familles dans l’organisation de cette édition ?

« Oui, énormément. L’ADN du Mondial, c’est la passion et l’innovation, avec un hommage à la liberté de mouvement. Nous voulons montrer des voitures extraordinaires. Les familles sont aussi intéressées par les nouveautés et la possibilité d’essayer les véhicules. Nous avons aussi plusieurs expositions thématiques pensées pour tous, comme ‘Pop Culture’, qui réunit des voitures iconiques de cinéma avec la Batmobile, la Ford Torino de Starsky et Hutch, et même la DeLorean de Retour vers le futur. Nous avons également une exposition sur les grandes innovations automobiles, avec des véhicules allant de la Citroën Traction à la première Prius hybride. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Pour les passionnés, quelles surprises les attendent dans la Dream Zone ?

« La Dream Zone est réservée aux voitures d’exception, avec des modèles d’Aston Martin, Bentley, et des véhicules de course comme l’Alpine Pikes Peak. Nous avons aussi une Lamborghini unique, la Pogtador, qui appartient à l’influenceur Pog. C’est une collection qui mêle véhicules de luxe et modèles emblématiques, pour satisfaire les amateurs de voitures de rêve. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Le Mondial est aussi une vitrine pour l’électromobilité. Quelles initiatives ont été prises dans ce domaine ?

« Cette année, nous avons une ‘fabrique de l’électrique’, un espace innovant qui présente l’ensemble de l’écosystème électrique, des matières premières aux véhicules finis. Des partenaires comme ACC, Valeo, STMicroelectronics, et Renault-Stellantis ont collaboré pour recréer le cycle de production d’un véhicule électrique. Nous avons aussi un centre d’essai pour les voitures électriques et électrifiées, qui est une attraction importante pour les visiteurs. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Le Mondial de l’Auto reste un salon international. Comment avez-vous assuré une diversité de marques et de pays ?

« Nous portons bien notre nom, avec 48 marques de plusieurs continents. Des constructeurs allemands, italiens, américains, et asiatiques sont présents, ainsi que des marques françaises. Parmi les innovations, vous pourrez voir un véhicule volant sur le stand de la marque chinoise Xpeng. Il s’agit d’un événement réellement mondial, avec des marques de micro-cars, et nous avons aussi des marques emblématiques comme Bentley et Rolls-Royce représentées par leurs distributeurs. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Cette année, le Mondial se déroule sur une surface impressionnante. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’espace et l’organisation ?

« Le salon est plus d’une fois et demie plus grand que lors de la dernière édition, avec 70 000 m² d’espace intérieur et 15 000 m² d’extérieur. Nous avons prévu des allées suffisamment larges pour assurer une bonne circulation, même pendant les jours de grande affluence. Nous recommandons aux visiteurs de venir en début de semaine ou en nocturne pour éviter la foule. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : À Genève, le salon a été annulé plusieurs fois ces dernières années. Quelle est votre vision de la concurrence entre les grands salons de l’auto ?

« Le marché s’est stabilisé avec deux grands rendez-vous européens : Paris, en octobre pour les années paires, et Munich en septembre pour les années impaires. Le Mondial reste un vrai salon de l’auto, tandis que Munich s’oriente davantage vers la mobilité avec des stands dédiés aux vélos et trottinettes. Nous restons focalisés sur les voitures, bien que les constructeurs aient la liberté de présenter d’autres véhicules s’ils le souhaitent. »

Armand Taïeb, Tesla Mag : Un dernier mot pour notre audience ?

« Nous espérons que le Mondial permettra à tous les visiteurs de rêver et d’apprécier les innovations automobiles. Nous avons des expositions pour tous les goûts, des véhicules iconiques du passé aux innovations de demain. C’est l’occasion de retrouver cette part de rêve qui a toujours accompagné l’automobile. Nous vous attendons nombreux ! »

Infos Pratiques du Mondial de l’Auto 2024

Date Public Horaires 14 octobre Journée presse et professionnels 7h00 – Minuit 15 – 20 octobre Ouverture au grand public Mardi – Jeudi Grand public 9h30 – 20h00 Vendredi – Samedi Grand public 9h00 – 22h00 (nocturnes) Dimanche Grand public 9h00 – 18h30

Les Constructeurs Présents

Selon les informations officielles, une quinzaine de constructeurs majeurs seront présents :

Marques françaises : Renault, Alpine, Citroën, Peugeot, Ligier, Aixam, Eon Motors

: Renault, Alpine, Citroën, Peugeot, Ligier, Aixam, Eon Motors Marques internationales : Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mini, Ford, Alfa Romeo, Dacia, Kia, BYD, Xpeng, Tesla, Seres, GAC, Cadillac

Ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur des dernières innovations et de partager un moment inoubliable avec d’autres passionnés d’automobile.