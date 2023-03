Voiture électrique : le concurrent principal de Tesla simplifie la recharge

Ionity a récemment annoncé l’ouverture de deux nouvelles stations de recharge rapide sur l’autoroute A7, situées dans le sud de la France. Ce qui est encore plus révolutionnaire, c’est que ces stations offrent désormais une solution de paiement par carte bancaire, une fonctionnalité très pratique pour les conducteurs. Cette innovation sera déployée progressivement sur l’ensemble du réseau.

Le manque d’autonomie reste un obstacle à l’achat de voitures électriques pour de nombreux conducteurs, mais cela devrait bientôt changer. En effet, le développement du réseau de bornes de recharge facilite de plus en plus les pauses nécessaires pour recharger les batteries. Les constructeurs peuvent ainsi proposer des batteries plus petites et moins coûteuses, tout en offrant aux conducteurs une expérience de recharge plus pratique.

Des bornes pour tous les propriétaires de véhicules électriques

Bien que la France soit encore loin de l’objectif de 100 000 bornes de recharge pour la fin 2021, elle se rapproche de plus en plus de cette cible. Au 31 janvier dernier, elle comptait déjà 85 284 points de recharge, un chiffre en constante augmentation. Dans ce contexte, l’annonce d’Ionity concernant l’ouverture de deux nouvelles stations de recharge est une excellente nouvelle pour les conducteurs de voitures électriques.

Le consortium Ionity, créé par plusieurs constructeurs automobiles, dont BMW, Mercedes et le groupe Volkswagen, a installé les plus grandes stations de recharge en Europe le long de l’autoroute A7, également appelée autoroute du Soleil, entre Avignon et Orange. Les deux stations de recharge sont situées dans la commune de Mornas, dans le département du Vaucluse.

Cette initiative vise à offrir aux conducteurs de voitures électriques une expérience de recharge pratique et rapide sur l’un des axes de circulation les plus fréquentés de France. Les nouvelles stations de recharge rapide proposées par Ionity sont équipées d’une solution de paiement par carte bancaire, ce qui facilite encore plus le processus de recharge.

En offrant des stations de recharge plus grandes et plus pratiques, Ionity contribue à la croissance de l’adoption des voitures électriques en Europe. La disponibilité de ces stations de recharge sur les axes de circulation les plus fréquentés est un élément clé pour encourager les conducteurs à opter pour des véhicules électriques.

Les deux nouvelles stations de recharge rapide d’Ionity, situées sur l’autoroute A7 à Mornas Les Adrets et Mornas Village, sont jumelles et installées de chaque côté de la route, offrant jusqu’à 32 points de recharge pour les voitures électriques. Chaque borne délivre une puissance maximale de 350 kW et est compatible avec les voitures électriques 800 volts, ce qui dépasse actuellement les Superchargeurs de Tesla, limités à 250 kW.

Ces nouvelles stations de recharge rapide d’Ionity sont équipées d’un toit solaire pour protéger les conducteurs lors de la recharge, et d’une solution de paiement par carte bancaire, une première pour l’entreprise. Les bornes sont également dotées de la fonction Plug & Charge, permettant aux conducteurs de lancer la recharge de leur voiture électrique sans avoir besoin de s’identifier via une carte.

Les stations de recharge Ionity sont en libre accès pour toutes les voitures électriques compatibles avec la charge rapide. Actuellement, l’entreprise possède 120 stations de recharge rapide en France, tandis que 10 autres sont en cours de construction. Cette initiative vise à faciliter l’adoption de l’électromobilité en offrant une expérience de recharge pratique et rapide sur les axes de circulation les plus fréquentés.