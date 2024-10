Le Mondial de l’Automobile 2024 à Paris accueille cette année un stand Audi remarquable, orchestré par Elise Remark, Directrice Marketing Audi France. L’accent est mis sur l’innovation électrique et les modèles de pointe, illustrant la transition d’Audi vers un avenir plus durable. Ce stand, dédié exclusivement aux nouveautés, présente les avancées technologiques et les performances de la marque, avec une forte mise en avant des véhicules électriques.

Parmi les modèles phares, la RS e-tron GT Performance et l’Audi Q6 e-tron séduisent les visiteurs avec leurs lignes élégantes et leurs performances impressionnantes. Elise Remark met notamment en avant la première mondiale du Q6 e-tron Sportback, un SUV tout électrique, soulignant l’engagement d’Audi dans l’électrification de sa gamme.

Stratégie et volume de production

Le modèle Audi Q6 e-tron, prévu pour représenter une part importante des ventes, dispose d’une autonomie de 650 km. Son atout majeur réside dans sa capacité de recharge rapide : en seulement 10 minutes, il peut récupérer jusqu’à 260 km d’autonomie, positionnant Audi comme un leader de l’efficience technologique.

Autonomie et recharge

Les véhicules électriques Audi varient de 550 à 757 km d’autonomie selon les modèles, avec une recharge rapide sur le Q6 e-tron permettant jusqu’à 400 km en 15 minutes. Des performances optimales pour de longs trajets, rendant l’expérience des véhicules électriques Audi toujours plus accessible et confortable.

Conclusion

La présence d’Audi au Mondial de l’Automobile 2024 confirme son engagement dans la mobilité durable, offrant aux visiteurs une vision concrète de l’avenir de la marque, avec des véhicules à la fois performants, esthétiques et innovants. Elise Remark et son équipe marquent un tournant pour Audi en France, avec des modèles qui redéfinissent les standards de l’électrique.

Caractéristiques Techniques des Véhicules Audi Présentés au Mondial de l’Automobile 2024