Un tweet récent a attiré l’attention de nombreux amateurs de voitures électriques et de technologies innovantes. Un utilisateur a partagé des photos intrigantes d’un véhicule Tesla entièrement couvert, suscitant de nombreuses spéculations sur sa nature exacte. La question de savoir s’il s’agit d’un prototype pour le nouveau Model Y “Juniper”, d’un Robotaxi/CyberCab avec une carrosserie de Model 3, ou simplement d’un Model 3, reste en suspens.

Les spéculations autour du Model Y “Juniper”

Pour commencer, le Model Y “Juniper” a été au centre de nombreuses rumeurs. Connu pour être une version améliorée du Model Y actuel, ce prototype pourrait bien être l’effet d’annonces officieuses provenant de Tesla. Les améliorations prévues pour le modèle “Juniper” incluent notamment une autonomie accrue et des améliorations de design et de performance.

Une option prometteuse : le Robotaxi/CyberCab

Une autre théorie qui nourrit les débats est celle d’un potentiel Robotaxi ou CyberCab. Avec l’essor des véhicules autonomes, Tesla a déjà exprimé son intérêt à développer des taxi-robots qui pourraient offrir des services de mobilité innovants et automatisés. Si ce véhicule mystère est effectivement un Robotaxi ou CyberCab, il pourrait marquer une nouvelle étape cruciale dans le développement des technologies de transport autonome.

Pas de nouveauté ? Un simple Model 3 camouflé

Enfin, une hypothèse moins spectaculaire mais possible est que ce véhicule camouflé n’est qu’un Model 3 modifié pour des tests internes. Il n’est pas rare que Tesla masque ses véhicules pour détourner l’attention du public et des concurrents lors des phases de test. Le Model 3 a été un succès retentissant pour Tesla, et il serait logique que l’entreprise continue à explorer des aspects améliorés.

Analyse des images disponibles

Les images fournies montrent un véhicule avec des lignes similaires à celles du Model 3, mais la couverture stratégique empêche une identification claire. Les angles et les proportions semblent légèrement différents, ce qui pourrait indiquer des modifications significatives, soit pour le “Juniper”, soit pour un tout nouveau concept de Robotaxi. Toutefois, sans des indices plus concrets, toute conclusion reste spéculative.

En fin de compte, les amateurs de voitures électriques et les fans de Tesla attendent avec impatience des informations officielles qui pourraient clarifier ce mystère. En attendant, le suspense et la discussion autour de ce véhicule continuent de captiver l’attention du public et des experts du secteur.