La nouvelle mise à jour estivale 2024 de l’application Tesla, identifiée par le numéro de version 2024.26+, introduit un certain nombre de fonctionnalités innovantes et conviviales dans le menu « Schedule ». Découvrons ensemble les changements majeurs qui transformeront votre expérience utilisateur.

Création de planning pour différents emplacements

La section « Schedule » (Planning) permet désormais aux utilisateurs de créer des plannings spécifiques pour différentes localisations telles que la maison, le bureau ou l’emplacement actuel du véhicule. Cette fonctionnalité est pratique pour les utilisateurs qui ont besoin de gérer leurs routines de manière flexible et personnalisée. Plus besoin de reprogrammer chaque fois que vous changez de lieu !

Préconditionnement efficace

Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier un « Precondition Schedule » (Planning de préconditionnement). Cette option offre une série de nouvelles possibilités :

Sélection de l’heure de préconditionnement : Vous pouvez programmer l’heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt, ce qui est idéal pour les matins froids ou chauds.

: Vous pouvez programmer l’heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt, ce qui est idéal pour les matins froids ou chauds. Sélection des jours de la semaine : Vous pouvez choisir les jours spécifiques pour lesquels ces préconditions doivent être appliquées.

: Vous pouvez choisir les jours spécifiques pour lesquels ces préconditions doivent être appliquées. Enable/Disable “repeat weekly” : Une option pour répéter automatiquement ces paramètres chaque semaine, ce qui allège de la charge de devoir reconfigurer sans arrêt.

Gestion avancée des plannings de charge

La mise à jour introduit également des améliorations significatives dans la gestion des plannings de charge. Voici ce que vous pouvez faire :

Sélection de l’heure de début et de fin : Cette fonctionnalité permet une programmation détaillée des périodes de charge, maximisant ainsi l’efficacité énergétique.

: Cette fonctionnalité permet une programmation détaillée des périodes de charge, maximisant ainsi l’efficacité énergétique. Sélection des jours de la semaine : Les utilisateurs peuvent choisir les jours spécifiques de charge, en phase avec leur emploi du temps.

: Les utilisateurs peuvent choisir les jours spécifiques de charge, en phase avec leur emploi du temps. Enable/Disable “repeat weekly” : Similaire au préconditionnement, cette option de répétition hebdomadaire automatise la routine de charge.

Analyse des Images

Les images associées à ce tweet montrent clairement l’interface utilisateur repensée, affichant une interface plus intuitive et visuellement agréable.

Ces améliorations de l’application Tesla illustrent l’engagement continu de la marque à fournir des expériences de conduite intelligentes et personnalisées. Que ce soit pour la maison, le bureau, ou vos déplacements quotidiens, ces nouvelles fonctionnalités promettent de rendre la vie des propriétaires de Tesla encore plus simple et agréable.