Le marché des véhicules électriques ne cesse de croître, et Tesla reste à la pointe de cette révolution technologique. Récemment, le constructeur automobile a mis en avant ses différentes versions de la Tesla Model 3, offrant aux acheteurs potentiels un éventail de choix impressionnant. Regardons de plus près ces options disponibles aujourd’hui.

Les Versions de la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 se décline en quatre variantes distinctes, chacune avec ses propres caractéristiques et avantages. Voici un aperçu détaillé de chaque version :

1. Tesla Model 3 RWD

Autonomie : 272 miles

272 miles Accélération : 0 à 60 mph en 5,8 secondes

0 à 60 mph en 5,8 secondes Prix : 38 990 $

La version RWD de la Tesla Model 3 est l’option la plus abordable, offrant une autonomie respectable et une accélération décente pour son prix. C’est une excellente entrée en matière pour ceux qui souhaitent découvrir ce que Tesla a à offrir sans se ruiner.

2. Tesla Model 3 Long Range RWD

Autonomie : 363 miles

363 miles Accélération : 0 à 60 mph en 4,9 secondes

0 à 60 mph en 4,9 secondes Prix : 42 490 $*

Avec sa portée étendue, la Long Range RWD est idéale pour les voyages plus longs et les trajets quotidiens prolongés. Cette version améliore à la fois l’autonomie et l’accélération par rapport à la version RWD standard.

3. Tesla Model 3 Long Range

Autonomie : 341 miles

341 miles Accélération : 0 à 60 mph en 4,2 secondes

0 à 60 mph en 4,2 secondes Prix : 47 490 $*

La Long Range avec une propulsion intégrale (AWD) offre une combinaison équilibrée entre autonomie et performance. C’est un choix populaire pour ceux qui cherchent à bénéficier des avantages des deux mondes.

4. Tesla Model 3 Performance

Autonomie : 303 miles

303 miles Accélération : 0 à 60 mph en 2,9 secondes

0 à 60 mph en 2,9 secondes Prix : 54 990 $*

Pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances, la version Performance de la Tesla Model 3 est le choix ultime. Avec une accélération de 2,9 secondes de 0 à 60 mph, c’est une véritable bête de course tout en restant un véhicule électrique efficace.

Incitations Financières

Toutes les versions de la Tesla Model 3 sont éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 $ sur les véhicules électriques. Cette incitation rend l’achat d’une Tesla encore plus abordable et attrayant pour de nombreux consommateurs.

Quel Est Votre Choix ?

Choisir la bonne version de la Tesla Model 3 dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget. Que vous recherchiez l’autonomie maximale, les meilleures performances ou un bon rapport qualité-prix, Tesla propose une version qui saura répondre à vos attentes. Alors, quel est votre choix ?