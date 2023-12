Le Premier Restaurant Tesla en Construction à Los Angeles

Après des années de promesses et de spéculations, le projet de restaurant Tesla d’Elon Musk à Los Angeles commence enfin à se concrétiser. Le chantier montre des signes de vie avec des structures en acier et en ciment, annonçant un espace de restauration innovant.

Description du Projet

Situé au 7001 W. Santa Monica Blvd., le restaurant Tesla prévu sera un établissement de deux étages avec un toit-terrasse ouvert. Il offrira un service de restauration au niveau du sol dans le style « carhop », où les serveurs apporteront des repas directement aux voitures des clients.

Le restaurant prévoit également 32 stations de recharge Tesla et deux écrans diffusant des extraits de films célèbres.

Avancement et Conception du Restaurant

Les permis de construction et d’architecture ont été approuvés, et des rendus non officiels circulent sur Internet, montrant une version potentielle du restaurant entouré de néons. Bien que Tesla ait dissous son service de relations publiques, les progrès sur le chantier sont visibles et prometteurs.

Elon Musk : Entre Promesses et Réalisation

Elon Musk, connu pour ses promesses ambitieuses à travers ses diverses entreprises, semble enfin réaliser l’un de ses projets les plus attendus. Initialement annoncé en 2018, le restaurant devait être proche de l’autoroute 405 mais se retrouve finalement en plein cœur de la ville.

Le Parcours de Musk et les Enjeux du Restaurant

Musk a souvent été critiqué pour ses retards et ses projets non réalisés, allant des retards du Cybertruck aux tunnels non construits de la Boring Company. Cependant, ce restaurant représente une étape significative dans l’expansion de Tesla au-delà des stations de recharge traditionnelles et dans le monde de l’hospitalité commerciale.

La construction de ce restaurant Tesla marque un nouveau chapitre pour Elon Musk et son entreprise. En associant l’innovation technologique à une expérience de restauration unique, Tesla étend son empreinte dans la culture urbaine et l’écosystème de la mobilité électrique.

Restez à l’affût des dernières nouvelles sur Tesla et les projets innovants d’Elon Musk avec Tesla Mag.