La dernière mise à jour de l’application Tesla sous iOS, version 4.43.5, vient d’être déployée, apportant avec elle de subtiles améliorations et quelques nouveautés qui pourraient intéresser les adeptes de la marque. Bien que le changelog officiel fasse état essentiellement de corrections mineures, les passionnés de technologie automobile se réjouissent des indices laissés dans le code source, anticipant d’importantes innovations prochaines.

Une Section « Santé de la Batterie » Innovante

Parmi les nouvelles fonctionnalités visibles de cette mise à jour, l’utilisateur peut maintenant profiter d’une nouvelle section intitulée « Santé de la Batterie ». Elle s’avère être un outil crucial pour tous les propriétaires soucieux de la durée de vie et de la performance de leur véhicule. Cependant, il est à noter que cette fonctionnalité nécessite l’installation préalable de la mise à jour 2025.8 ou ultérieure du logiciel embarqué du véhicule.

Révélations Cachées : Le Cybertruck et plus encore

Les utilisateurs avertis qui ont exploré le code de la version précédente, 4.43.0, ont découvert des informations passionnantes. Le futur modèle Cybertruck pourrait bientôt intégrer un contrôle de la suspension, promettant une adaptation encore plus fine aux différentes conditions de conduite. Mais ce n’est pas tout. Le code suggère également que cette fonctionnalité pourrait s’étendre à d’autres modèles de la gamme, notamment les Model S et X. Une telle fonctionnalité offrirait aux conducteurs un confort et une personnalisation de conduite sans précédents, accentuant encore davantage l’avance technologique de Tesla.

Intégration Renforcée des Produits Tesla à la Maison Connectée

La mise à jour introduit aussi la capacité d’ajouter directement des produits Tesla à l’écosystème de la maison. Cela signifie que les technologies comme la Powerwall pourraient être intégrées plus harmonieusement à des systèmes de gestion domestiques centralisés. De nouveaux actifs pour la Powerwall ont ainsi été incorporés, augmentant les possibilités de gestion de l’énergie renouvelable au sein du foyer.

Code de Propriétés : Une Ouverture vers de Nouveaux Horizons

Enfin, un ensemble de codes relatifs aux « types de propriétés » a été découvert. Cette addition permettrait à l’application de mieux gérer et interagir avec une multitude de lieux tels que les stations-service, les hôtels, les musées, les zones de loisirs et même les vignobles. Il s’agit d’une avancée potentielle qui pourrait encore transformer la manière dont les utilisateurs de Tesla interagissent avec leur environnement.

En conclusion, cette mise à jour, bien que discrète en apparence, ouvre la voie à de considérables innovations futures. Elle reflète la vision de Tesla qui ne se contente pas de fournir une simple mise à jour logicielle mais qui prépare le terrain pour les développements à venir, toujours axés sur l’intégration de la technologie dans le quotidien de ses utilisateurs.