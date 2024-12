Le marché des véhicules électriques est en plein essor, et Xpeng, le constructeur chinois novateur, séduit de plus en plus de conducteurs en quête de technologies avancées et d’une expérience de conduite unique. Si vous cherchez à découvrir, essayer ou acheter un véhicule électrique Xpeng en Île-de-France, voici les adresses incontournables.

Xpeng à Paris : Le Showroom du 17e Arrondissement

Situé en plein cœur de la capitale, Xpeng Paris accueille les amateurs de véhicules électriques dans un cadre moderne et raffiné. Ce showroom met à disposition une gamme complète des modèles Xpeng, incluant les populaires berlines et SUV dotés de fonctionnalités de pointe comme l’autonomie assistée et les mises à jour logicielles à distance.

Adresse :

10 Boulevard Gouvion Saint-Cyr,

75017 Paris

🚗 Accès : Facilement accessible via les transports en commun, ce showroom se trouve à proximité du métro Porte Maillot (ligne 1) et du RER C. Un parking est également disponible pour les visiteurs arrivant en voiture.

Horaires d’ouverture :

Lundi – Samedi : 10h00 à 19h00

Dimanche : Fermé

Xpeng à Saint-Gratien : Une Option Hors de Paris

Pour ceux résidant en banlieue parisienne ou souhaitant éviter l’effervescence de la capitale, le showroom Xpeng de Saint-Gratien est une excellente alternative. Situé dans le Val-d’Oise, cet espace propose également des essais sur route pour découvrir pleinement le confort et la performance des modèles Xpeng.

Adresse :

51 Boulevard du Maréchal Foch,

95210 Saint-Gratien

🚗 Accès : Ce showroom est facilement accessible depuis l’autoroute A15 ou par le train via la ligne H, arrêt Saint-Gratien.

Horaires d’ouverture :

Lundi – Samedi : 10h00 à 19h00

Dimanche : Fermé

Pourquoi Choisir Xpeng pour Votre Prochain Véhicule Électrique ?

Xpeng se démarque sur le marché des véhicules électriques grâce à plusieurs atouts majeurs :

Technologie de pointe : Xpeng intègre des systèmes d’intelligence artificielle avancés, des fonctionnalités de conduite autonome, et une connectivité exceptionnelle. Rapport qualité/prix : Les modèles Xpeng offrent des prestations haut de gamme à un prix compétitif par rapport aux marques européennes et américaines. Design moderne : Avec des lignes épurées et des intérieurs high-tech, Xpeng combine esthétique et ergonomie. Expérience utilisateur unique : Les véhicules bénéficient de mises à jour régulières, garantissant une amélioration continue de leurs performances.

Essayez Avant d’Acheter !

Les showrooms Xpeng de Paris et Saint-Gratien offrent la possibilité de prendre rendez-vous pour un essai gratuit de leurs modèles phares. C’est l’occasion idéale de découvrir par vous-même les innovations qui font le succès de cette marque en pleine ascension.

📞 Contactez vos showrooms pour réserver un essai.

Conclusion

Que vous soyez un citadin à Paris ou un résident de la périphérie, Xpeng vous propose deux showrooms stratégiquement situés pour répondre à vos attentes. N’hésitez plus, rendez-vous dans l’un de ces points de vente pour explorer les dernières innovations en matière de mobilité électrique et rejoindre la révolution Xpeng dès aujourd’hui.