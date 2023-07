Paris Blockchain Week: Prenez vos billets dès maintenant et économisez !

Cher lecteur de Tesla Mag,

Comme toujours, c’est un plaisir de vous tenir informé des dernières nouvelles du monde de la blockchain et des cryptomonnaies. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer le renouvellement de notre partenariat avec la Paris Blockchain Week, l’événement de référence de l’industrie blockchain en Europe.

L’année 2023 a été marquée par une semaine de blockchain parisienne sans précédent, éclipsant même nos attentes les plus audacieuses. En nous remémorant les moments forts, nous ne pouvons que remercier les organisateurs pour leur dévouement et leur innovation. Que ce soit les PBW Awards ou l’annonce du rapport sur le financement de la crypto en Europe, chaque événement a laissé sa marque indélébile dans le monde de la blockchain.

Et aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer que notre voyage ensemble se poursuit. En effet, nous renforçons notre partenariat avec la Paris Blockchain Week pour l’édition 2024. Notre objectif ? Continuer à soutenir l’évolution et la croissance de cette industrie florissante qui est en train de redéfinir notre avenir technologique.

Et en gage de notre engagement commun à propulser l’industrie de la blockchain vers de nouveaux sommets, nous avons une offre spéciale à partager avec vous. En tant que lecteur de Tesla Mag, vous avez la possibilité d’obtenir une réduction de 15% sur les tarifs Super Early Bird pour l’événement de 2024 ! Utilisez simplement le code promo : [ TESLAMATTALD15 ] lors de l’achat de vos billets sur le site de la Paris Blockchain Week. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 31 juillet 2023.

Pour soutenir la promotion de cette offre, l’équipe de la Paris Blockchain Week a créé des ressources numériques que vous pourrez facilement partager avec votre réseau.

Nous tenons à remercier une fois de plus l’équipe de la Paris Blockchain Week pour leur confiance et leur partenariat. Nous attendons avec impatience une édition 2024 encore plus réussie, façonnant ensemble le monde de la blockchain et inaugurant des innovations révolutionnaires.

Pour toute question ou demande d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.