Ecouteurs sans fil : découverte pour l’humanité

Les écouteurs sans fil, une révolution technologique qui a bouleversé nos modes de consommation. Lorsque l’on pense à des écouteurs sans fil on pense directement à Apple et ses produits toujours derniers cris notamment les fameux AirPod.

Pourtant de nombreux autres écouteurs sans fil sont disponibles sur le marché, et sont aussi bien (voire mieux) que les Airpods. Bref, vous avez compris aujourd’hui on parlera d’écouteurs sans fil, mais pas n’importe lesquels, les écouteurs Push de SkullCandy. Laissez-moi vous dire d’abord que c’est une petite merveille.

Esthétisme et Confort

Tout d’abord, lorsqu’on les porte on a l’impression qu’on est le business man/woman de l’année voir qu’on va jouer dans Men in Black.

Ensuite, les écouteurs sont résistants à l’eau ! Cette fonctionnalité est sûrement ma favorite. Non pas parce que j’habite en Bretagne et qu’il pleut H24 mais car je passe ma vie à prendre des bains. Je peux désormais faire couler mon bain en entendant mon/ma film/musique sans être dérangée, et cela dans la plus grande des tranquillités, car plus le stress de faire tomber les écouteurs dans l’eau.

Attention, je ne garantis pas que vous pouvez prendre une douche avec les écouteurs. C’est comme pour les smartphones waterproof. On ne veut jamais vraiment tenter le diable et tester.

Sécurité

Bien plus secure que d’autres écouteurs sans fil, les push comportent une languette supplémentaire à placer dans l’arcade de l’oreille pour qu’ils ne puissent s’en détacher. Cet outil est très pratique notamment lorsqu’on bouge plus qu’à l’habitude comme lors d’une séance de sport ou lorsqu’on monte les Escalators du RER ou encore qu’on fait un changement à Châtelet. Fixation garantie même en cas de bousculade ou de bagarre (bien que nous espérons que vous n’arriverez pas là). Cette languette personnellement je la trouve réellement pratique car je peux la coincer dans mon piercing situé sur ma fosse conchale (en gros c’est dans mon oreille juste au dessus du trou).

Par ailleurs, ces écouteurs m’ont réellement sauvé la vie lorsque j’ai fait mon piercing dans l’oreille car, au début, je ne pouvais plus mettre d’écouteurs dans l’oreille perçée. Or, contrairement aux Apple, il est possible d’utiliser les écouteurs push séparément.

Cela peut paraître un peu dérangeant de base, mais découvrez les nombreux avantages d’avoir qu’un écouteur :

Vous pouvez écouter de la musique et faire attention à ce qui vous entoure. Notamment lorsque vous faites du vélos, marcher dans la rue… vous pourrez entendre le bruit des autres véhicules arriver.

Vous pouvez également continuer d’écouter votre musique tout en écoutant d’une oreille les propos de votre voisin se plaignant de votre haie pas bien taillée.

Sinon, pour les non sportifs vous pouvez écouter les bruits de la nature et les conversations indiscrètes dans le métro (mon utilisation préférée personnellement).

Cette fonctionnalité est pratique pour ceux qui ont tendances à tout perdre (comme moi). Mais bon, rassurez-vous, avec la languette il ne devrait pas y avoir de soucis.

Partager, écouter et faire les courses

Des écouteurs sans fil c’est aussi la possibilité de partager votre musique avec ceux qui vous entourent. Parfait pour voyager en musique avec votre amoureux.

PS : Si vous êtes éloignés mais avez toujours les écouteurs, afin de pouvoir communiquer avec le 2ème détenteur de l’écouteur, enregistrez un vocal et écoutez le pour que l’autre puisse l’entendre. Cette astuce est particulièrement pratique lorsque vous faites vos course avec votre compagnon / compair.

Toujours dans ce cadre, vous pourrez aller dans des directions différentes car il est possible d’écouter de la musique jusqu’à 30 mètres de distance de l’appareil associé, et de savoir lorsque vous êtes trop loin l’un de l’autre (bugs).

De la même façon, vous pourrez vous retrouver avec la fluidification de la musique au fur à mesure que vous vous rapprochez.

Bref, vous l’aurez compris : ces écouteurs sont pour moi un petit bijou.