Paris Blockchain Week – Day 4: « PBW Awards » et « Hackathon Winners »

La journée 4 de la Paris Blockchain Week s’est clôturée en beauté avec l’annonce des gagnants des Paris Blockchain Week Awards et du hackathon. Les innovateurs les plus en vue de l’industrie de la blockchain et de Web3 ont été récompensés pour leurs réalisations et leur contribution au développement de ces technologies. Les gagnants ont été choisis par la communauté et ont été célébrés lors d’une cérémonie mémorable qui a mis en valeur la créativité et le potentiel illimité de la blockchain. Découvrez qui a remporté les prix et les défis du hackathon dans les sections précédentes.

Résultats de Paris Blockchain Week Awards

Les Paris Blockchain Week Awards sont une initiative de la Paris Blockchain Week Association, qui a été créée pour promouvoir l’industrie de la blockchain et de Web3 en France et dans le monde entier. Cette association est soutenue par plusieurs entreprises de premier plan, notamment Binance, Ledger, Bitmain, ConsenSys, et l’entreprise française de capital-risque Serena.

Les PBW Awards visent à récompenser les réalisations les plus remarquables dans l’industrie de la blockchain et de Web3, en soulignant les projets innovants et les personnalités influentes. Les catégories incluent la meilleure initiative de marque Web3, le meilleur projet d’impact, le créateur de contenu Web3 de l’année, la personnalité Web3 de l’année, le projet blockchain de l’année et la meilleure plateforme d’éducation de l’année.

Les gagnants sont sélectionnés par la communauté, qui peut voter en ligne via la plateforme de vote décentralisée Parti.com, qui assure un processus de vote transparent et sécurisé. Les PBW Awards sont une occasion de mettre en lumière les réalisations les plus significatives de l’industrie et de célébrer les acteurs les plus talentueux et les plus inspirants de l’écosystème de la blockchain.

Voici la liste des gagnants des Paris Blockchain Week Awards :

Personnalité Web3 de l’année : Vitalik Buterin

Meilleur projet d’impact de l’année : UNHCR en Ukraine

Meilleure initiative de marque Web3 de l’année : NBA/Sorare

Projet blockchain de l’année : IPWe (IBM/Casper Labs)

Meilleure plateforme d’éducation de l’année : Binance Academy

Créateur de contenu Web3 de l’année : Anthony Pompliano

Choix du public : Fondation Cardano

Les gagnants auront la possibilité de bénéficier d’une visibilité accrue en apparaissant à la télévision et en obtenant une couverture médiatique.

Résultats Hackathon PBW

L’autre concours qui s’est déroulé lors de la Paris Blockchain Week est le hackathon. Il s’agit d’un événement où des équipes de développeurs travaillent sur des projets innovants liés à la blockchain et à Web3. Les hackathons sont souvent organisés pour encourager la collaboration, la créativité et la résolution de problèmes dans l’industrie de la blockchain.

Le hackathon de la Paris Blockchain Week a été organisé en partenariat avec plusieurs entreprises majeures, dont Gridex, Solana et XRPL (par Ripple), qui ont proposé des défis pour les participants à relever. Les défis ont porté sur des problématiques spécifiques liées à la blockchain et à Web3, tels que l’utilisation de la technologie XRPL pour résoudre des problèmes du monde réel ou la création de dApps pour amener les utilisateurs CEX vers DeFi.

Les équipes ont travaillé sur ces défis pendant deux jours et ont présenté leurs projets à un panel de juges qui ont évalué les projets en fonction de leur innovation, de leur faisabilité et de leur pertinence. Le hackathon est une occasion pour les développeurs de mettre en pratique leurs compétences et de montrer leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes dans l’industrie de la blockchain et de Web3.

Voici la liste des gagnants du hackathon qui a eu lieu lors de la Paris Blockchain Week :

Challenge Gridex : « Construire une dApp qui utilise les carnets de commande de Gridex pour amener autant d’utilisateurs CEX que possible vers DeFi » ou « Construire une dApp qui utilise les carnets de commande de Gridex pour embarquer autant d’utilisateurs Web3 que possible ». Le projet gagnant était « Etherla Wave – Grindex project ».

Challenge Solana : « Mettre à l’échelle une dApp grand public pour amener la crypto à un million d’utilisateurs on-chain ». Le projet gagnant était « Pay Consent ».

Challenge XRPL : « Utiliser la technologie XRPL pour apporter des solutions décentralisées à des problèmes du monde réel ». Le projet gagnant était « XRPL Solvency » réalisé par Thomas Hussenet et Maxime Dienger.

Chacune des équipes gagnantes a remporté un prix de 4500 euros. Le jury comprenait Justine Destobbeleire de Sia Partners et Jean Burrelier de SupInfo, et le hackathon a été géré par l’équipe de SiaXperience.

Compte rendu PBW day 3

Compte rendu PBW day 2

Compte rendu PBW day 1