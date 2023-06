Notre sélection de spiritueux pour la fête des pères 2023

Célébrons la fête des pères 2023 comme il se doit, avec une sélection unique et raffinée de spiritueux du monde entier. Que votre père soit un amateur de whisky écossais traditionnel, un connaisseur de tequila mexicaine ou un amoureux de cognac français, notre collection diversifiée saura ravir et surprendre. Dans cette sélection, vous trouverez des boissons séculaires, des trouvailles contemporaines et peut-être le cadeau parfait pour exprimer votre gratitude envers ce héros du quotidien. Un toast à nos pères, à leur influence et à leur amour, et bien sûr, à leur goût exceptionnel !

Sélection Martini sans alcool

Fêter la fête des pères 2023 prend une nouvelle tournure avec notre sélection d’apéritifs sans alcool, une tendance à la hausse avec 63% des Français ayant déjà consommé ou souhaitant consommer des boissons sans alcool*.

En vedette dans cette collection, découvrez les délicieuses alternatives sans alcool de Martini® : Floreale et Vibrante. C’est le moment idéal pour apporter une touche de changement à vos soirées du samedi et essayer un cocktail savoureux sans alcool, pour profiter pleinement de votre dimanche matin. Un cours de Yoga à 10h, peut-être?

Martini, l’un des pionniers des vermouths, apporte son savoir-faire historique à l’apéritif sans alcool. Le processus de désalcoolisation est rendu possible par l’utilisation d’une colonne de distillation de 20 mètres de haut avec un aspirateur interne. En chauffant le vin à 32 – 35° C, l’alcool s’évapore par aspiration, laissant le produit final désalcoolisé.

Grâce à cet expertise unique, Martini® sans alcool Floreale et Martini® sans alcool Vibrante ont leur place. Elaborées à partir d’un assemblage de vins blancs pétillants, dont le trebbiano d’Émilie-Romagne et le cataratto de Sicile, et associées à des mélanges soigneusement préparés de fruits, d’écorces, d’épices exotiques et de plantes aromatiques, ces deux boissons offrent un apéritif sans alcool aussi savoureux que surprenant. Avec des notes subtiles d’agrumes ou de fleurs, Martini® sans alcool Floreale et Martini® sans alcool Vibrante conservent l’essence de l’aperitivo italien.

Pour une dégustation optimale, succombez à la tentation du cocktail. Ajoutez simplement de la glace, du tonic, une tranche d’orange fraîche et savourez les saveurs de l’Italie et de la Dolce Vita.

MARTINI® FLOREALE SANS ALCOOL ** : Infusé avec la délicate camomille romaine et diverses essences de plantes aromatiques, ce produit offre une dégustation avec des notes florales et herbacées. Prix conseillé : 9,49 €, disponible en GMS.

MARTINI® VIBRANTE SANS ALCOOL ** : Un équilibre subtil entre bergamote et orange pour un apéritif délicieusement frais et fruité. Prix conseillé : 9,49 €, disponible en GMS.

Bombay Citron pressé

Préparez-vous à accueillir l’été avec une explosion de fraîcheur grâce au Bombay Citron Pressé. Connu pour ses recettes inventives, Bombay Sapphire ne déçoit pas avec cette délicieuse boisson qui marie la saveur unique du Gin Bombay Sapphire à une pointe de citron frais. Idéal pour les chaudes journées d’été, ce gin est non seulement délicieux seul, mais il constitue également une base parfaite pour vos cocktails estivaux. Le petit plus ? Aucun sucre ajouté, ce qui fait de Bombay Citron Pressé notre favori de l’été!

Ce gin est le fruit d’un savoir-faire unique et créatif. En effet, une sélection rigoureuse des fruits utilisés pour l’infusion est effectuée. Ces derniers sont récoltés et pelés à la main afin de garantir leur fraîcheur et leur qualité. Une fois pressés, les fruits sont concentrés pour en extraire tous les arômes et nutriments naturels. Grâce à cette méthode de concentration, l’infusion obtenue est 100% naturelle, sans additifs ni conservateurs. Le goût et les saveurs des fruits sont ainsi préservés, offrant une expérience gustative exceptionnelle.

Bombay Citron Pressé, avec ses citrons de Méditerranée, son infusion 100 % naturelle, et son gin distillé à la vapeur, présente un équilibre parfait entre les saveurs de citrons fraîchement pressés et les notes de genièvres.

À propos de Bombay Sapphire : BOMBAY SAPPHIRE® est le leader mondial du gin premium en valeur et en volume (IWSR). Basé sur la recette originale du Bombay Dry de 1761, le gin BOMBAY SAPPHIRE est créé en équilibrant parfaitement une recette unique de 10 plantes aromatiques, sélectionnées à la main dans le monde entier par le maître herboriste Ivano Tonutti. Le processus unique de distillation à la vapeur permet de capturer les meilleures essences naturelles des plantes et épices, véritable signature du gin BOMBAY SAPPHIRE®. La distillerie BOMBAY SAPPHIRE de Laverstoke Mill a remporté le prix BREEAM pour sa durabilité et a reçu la prestigieuse double médaille d’or à la 17e édition du San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Prix de vente conseillé : 23,50 € pour 70 cl, 37.5 %.

Rhum Santa Theresa

Alors que le 18 juin se rapproche à grands pas, c’est le moment de réfléchir aux cadeaux à offrir. Pour les amateurs de rhum ou simplement les amoureux de belles bouteilles, le rhum super-premium Santa Teresa 1796, produit emblématique de la maison vénézuélienne Santa Teresa, est le choix idéal. Ce produit extraordinaire est bien plus qu’un simple rhum : il offre une expérience gustative unique.

Santa Teresa 1796 est un rhum audacieux et élégant, mélange vieilli jusqu’à 35 ans. Il est également le seul à être issu d’un assemblage de rhums vénézuéliens élaboré selon la méthode Solera. Ainsi, chaque bouteille de 1796 contient du jus provenant du tout premier tonneau de 1796, le fût originel qui n’a jamais été vidé. Ce savoir-faire unique, propre à la distillerie familiale Vollmer et ses plus de 220 ans de tradition et de réflexion, fait de ce producteur de rhum l’un des plus anciens au monde.

Considéré par les experts comme le rhum le plus sophistiqué au monde et le rhum le plus médaillé, Santa Teresa 1796 est doux, franc et complexe en bouche. Il offre une émotion unique puisque le goût évolue à chaque gorgée. Il se savoure aussi bien seul, sur glace, ou en cocktail.

Prix de vente conseillé : 62,90 € pour 700 ml.