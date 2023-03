Paris Blockchain Week – DAY 3: « State of European Crypto Funding report »

A troisième journée de l’événement Paris Blockchain Week s’est tenu à Paris au Carroussel du Louvre. Une journée marquée par la publication du Rapport sur l’état du financement des crypto-monnaies en Europe mais également la Keynote de Tim Draper ayant pour thème: « La décentralisation de tout ».

Publication du rapport sur l’état du financement des crypto-monnaies

La réglementation jouera un rôle crucial dans la transparence des actifs digitaux en Europe, afin d’éviter des collapses comme ceux de FTX, Luna, Celsius et 3AC. Le rapport « State of European Crypto Funding » a été publié lors de la Paris Blockchain Week, montrant que le ralentissement du marché change la façon dont les deals se déroulent.

Ryan Selkis, fondateur de Messari, a révisé ses thèses influentes sur la crypto en 2023, tandis qu’Henri Arslanian a abordé les tendances dans le domaine des NFT, CBDC et DeFi.

Emmanuel Fenet, PDG de Paris Blockchain Week, a déclaré que les entreprises et les leaders d’opinion ont exploré les moyens de créer de la valeur dans l’espace numérique, ainsi que les idées innovantes telles que la tokenisation et la DLT.

Keynote de Tim Draper : « La décentralisation de tout »

Tim Draper est connu pour être un entrepreneur et un investisseur en technologies, et il est souvent considéré comme un leader dans le monde de la crypto et de la blockchain. Il a également partagé ses perspectives sur l’avenir de la technologie et les opportunités qu’elle offre.

Des annonces ont été faites, notamment l'annonce de l'emplacement du Cardano Summit 2023, l'investissement de Bitget dans BitKeep, la collaboration de BitGo avec Coincover pour la protection des actifs numériques, le lancement de la marque de sneakers Sol3Mates par Chalhoub Group et la révolution du financement d'entreprise par Obligate.

Alicia Kao, directrice générale de KuCoin, a souligné le rôle des CEX dans la promotion de l’adoption de masse.

