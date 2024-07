Avant même le coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une polémique voit le jour autour de la flotte de véhicules que Toyota prévoit de mettre à la disposition du Comité d’organisation. Parmi les 2 650 véhicules électrifiés, se trouvent 500 Toyota Mirai, des véhicules à pile à combustible (FCEV), qui deviennent le sujet de débats intenses.

Une flotte ambitieuse pour un événement d’envergure

Pour accompagner les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Toyota va fournir une flotte impressionnante de plus de 2 650 véhicules. Cette initiative vise à assurer le transport de près de 200 000 personnes, incluant les athlètes, le personnel des comités d’organisation, les fédérations, les sponsors et autres parties prenantes de l’événement. Environ 60 % de cette flotte seront des modèles électriques, notamment les Toyota bZ4X, Proace et Proace Verso ainsi que les Lexus RZ électriques à batterie (BEV).

Outre les véhicules électriques, Toyota fournira également 500 Mirai équipées de piles à combustible opérationnelles à l’hydrogène. Une décision qui ne fait pas l’unanimité.

Technologie controversée

Bien que la Mirai représente une prouesse technologique en matière de transport propre grâce à son utilisation d’hydrogène, des experts émettent de sérieuses réserves quant à son efficacité énergétique et écologique. Selon certains scientifiques, les avantages environnementaux de cette technologie ne seraient pas avérés. En effet, la production et le transport de l’hydrogène sont encore majoritairement dépendants des énergies fossiles, ce qui soulève des questions quant à la réelle réduction des émissions de CO2.

En outre, la consommation d’énergie des véhicules à hydrogène serait trois fois supérieure à celle des voitures électriques similaires. Ainsi, en termes d’efficacité globale et de coûts, les Mirai perdraient leur avantage par rapport aux véhicules à batteries électriques.

Un enjeu d’image pour les JO

Les critiques vont même plus loin en affirmant que la présence des Mirai aux jeux pourrait ternir l’image des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les scientifiques plaident pour une utilisation exclusive de véhicules électriques à batterie, jugés plus écologiques et efficaces.

La question reste donc ouverte : le choix de Toyota de promouvoir ses Mirai pendant les Jeux est-il une stratégie judicieuse ou un acte commercial aux dépens de l’image écologique des Jeux ? Il est clair que Toyota doit défendre non seulement sa technologie mais aussi son engagement en faveur d’une mobilité durable.

Parcours officiel des véhicules Toyota

Malgré la polémique, Toyota se prépare activement à déployer ses solutions de mobilité durant les Jeux. La flotte comprendra également 700 produits de mobilité individuelle du dernier kilomètre, comme les C+walk S et T, les troisièmes roues motorisées et les APM (Accessible People Mover). Un effort est également fait pour l’accessibilité, avec 150 Toyota Proace adaptés aux fauteuils roulants.

Une application dédiée, «Paris 2024 – Transport Accred App», sera disponible pour faciliter les déplacements des personnes accréditées, incluant la gestion des itinéraires et les recharges de véhicules.

Conclusion

La flotte de véhicules électrifiés de Toyota, bien qu’ambitieuse et en phase avec l’idée de mobilité durable, doit répondre aux critiques croissantes. En dépit des débats, Toyota avance avec une vision stratégique en matière de mobilité inclusive et durable, marquée par ses engagements pour les JO de Paris 2024. La présence controversée des Mirai peut néanmoins représenter un défi significatif pour le constructeur japonais dans la course à une image totalement verte.