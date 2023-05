Les taxis londoniens s’équipent de nouvelles batteries

Les rues de Londres sont sur le point de devenir encore plus vertes. LEVC (London Electric Vehicle Company) a annoncé une amélioration significative de la batterie de ses taxis TX et de ses fourgonnettes VN5, améliorant ainsi leur efficacité, leur capacité de stockage et leur portée, tout en réduisant leurs émissions de CO2.

Une mise à niveau de la batterie pour une mobilité plus verte

La nouvelle batterie de 34,6 kWh, intégrée dans tous les nouveaux véhicules LEVC, réduit les émissions de CO2 des taxis TX à seulement 14g/km (contre 19g/km précédemment) et à 17g/km pour le VN5 (contre 19g/km). Cette amélioration non négligeable permet à ces véhicules de contribuer encore davantage à l’amélioration de la qualité de l’air urbain.

Grâce à cette mise à niveau, la portée en mode électrique du TX est désormais de 78 miles (contre 64 miles auparavant), avec une autonomie totale de 333 miles (contre 318 miles). De son côté, le VN5 voit sa portée électrique augmenter à 73 miles (contre 64 miles) et son autonomie totale à 328 miles (contre 318 miles).

Un impact environnemental significatif

Depuis le lancement du TX en 2018, plus de 8 500 véhicules ont été vendus à travers le monde. Ces taxis ont parcouru plus de 569 millions de miles, évitant l’émission de 173 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. La demande pour ces taxis électriques continue de croître, le TX ayant même dépassé le TX4 diesel comme le taxi noir le plus courant à Londres.

Une vision tournée vers l’avenir

Alex Nan, PDG de LEVC, se félicite de ces progrès : « Avec des milliers de nos véhicules vendus à travers le monde, la technologie eCity de LEVC est le choix de motorisation pour le chauffeur de taxi moderne. La batterie mise à jour renforce encore le cas d’affaires déjà convaincant pour nos clients, avec des avantages significatifs pour les conducteurs, les propriétaires-exploitants, tout en aidant à améliorer la qualité de l’air dans les environnements urbains. »

Cette mise à jour de la batterie s’inscrit dans la continuité des récentes annonces de LEVC concernant sa nouvelle technologie de véhicule électrique pur, qui va transformer la marque d’un fabricant de taxis haut de gamme en un fournisseur leader de solutions d’e-mobilité.

La nouvelle architecture Space Oriented (SOA) de LEVC, qui est la première plateforme de véhicules électriques axée sur la maximisation de l’espace intérieur, permettra à la société d’entrer dans de nouveaux secteurs, en dehors des modèles TX et VN5 existants.

Une perspective plus large

Alors que la transition vers une mobilité plus propre et plus durable s’accélère, ces innovations soulignent le rôle central que les véhicules électriques joueront dans l’avenir de l’automobile. L’amélioration de l’autonomie et de l’efficacité des batteries, associée à la réduction des émissions de CO2, constitue une étape clé pour rendre nos villes plus vertes et plus durables.

Cependant, il est important de souligner que l’infrastructure de recharge doit suivre le rythme de ces avancées technologiques. Le développement de réseaux de recharge rapides et accessibles sera crucial pour faciliter l’adoption de véhicules électriques à plus grande échelle.

Dans l’ensemble, l’annonce de LEVC offre un aperçu passionnant de ce que pourrait être l’avenir de l’automobile urbaine : des véhicules plus propres, plus efficaces et plus durables, conçus pour répondre aux besoins d’un monde de plus en plus conscient de l’environnement.