Dans un contexte de transformation rapide de l’industrie manufacturière et de la mobilité, Forrester a récemment publié son rapport « 2025 Predictions on Smart Manufacturing & Mobility », mettant en lumière quatre grandes tendances qui modifient le paysage de ces secteurs. Alors que l’intégration des capacités numériques dans les produits physiques, l’électrification des processus industriels, le rééquilibrage des chaînes d’approvisionnement mondiales, et la maîtrise de l’automatisation sont déjà au cœur de cette modernisation, ces éléments continueront de façonner l’industrie à l’approche de 2025.

Robots dans l’industrie : Entre aspirations et réalités

Forrester prévoit que d’ici 2025, moins de 5 % des robots destinés aux usines et entrepôts seront opérationnels. Bien que les startups misent sur les robots inspirés par l’humanoïde dotés de jambes, leur part du marché de la robotique restera limitée. Cette forme, bien que techniquement impressionnante, ne constitue pas nécessairement le meilleur modèle pour l’automatisation industrielle à grande échelle.

Réajustement numérique des grands constructeurs automobiles

Un grand constructeur automobile pourrait réduire considérablement ses équipes numériques en 2025. L’essor de la numérisation a poussé les constructeurs à réinventer l’expérience conduite via le numérique. Cependant, il devient évident que l’expertise en ingénierie physique ne suffit pas à garantir des logiciels de haute qualité, poussant ainsi certains à revoir leurs stratégies numériques.

L’électrification des flottes de livraison

En Europe, plus de 25 % des grandes flottes de services et de livraisons au dernier kilomètre seront électriques d’ici 2025, une augmentation significative suite au ralentissement des ventes de véhicules électriques de tourisme en 2024. Cette tendance est propulsée par une demande croissante pour des camionnettes utilisées dans des services essentiels tels que les livraisons, les relevés de compteurs et les services municipaux.

Expansion des fabricants chinois sur le marché européen

Forrester anticipe que les fabricants chinois comme BYD et CATL ne se contenteront plus de leur rôle de sous-traitants à bas coût pour les entreprises occidentales. Ils ambitionnent désormais d’implanter des usines en Europe, séduisant par une production de proximité pour réduire les délais et coûts d’expédition, tout en contournant d’éventuelles sanctions et droits de douane.

Ces investissements reposent sur une stratégie éclairée qui allie compétitivité de prix et réduction des contraintes logistiques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits fabriqués localement.

Les prédictions de Forrester pour 2025 donnent un aperçu précieux des tendances transformationnelles qui promettent de redéfinir les frontières de l’industrie et de la mobilité telles que nous les connaissons aujourd’hui. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le blog complet associé au rapport.