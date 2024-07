La dernière mise à jour du Full Self-Driving (FSD) de Tesla, v12.5, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Un tweet récent met en lumière quelques améliorations significatives et quelques points faibles persistants. Voici un résumé des premières impressions de cette nouvelle version.

Les points forts de la version 12.5

1. Fonctionnement sans incitation avec des lunettes de soleil : Une des améliorations notables est la capacité du FSD à fonctionner sans incitations répétitives, même lorsque le conducteur porte des lunettes de soleil. Cela pourrait bien soulager ceux qui trouvent gênant d’être constamment rappelés de prendre le volant.

2. Moins de rappel de mouvement du volant : La réduction des notifications pour tourner le volant a été largement accueillie comme une avancée majeure. Les conducteurs peuvent maintenant profiter d’une expérience plus fluide, sans les interruptions fréquentes.

3. Fluidité remarquable : Les utilisateurs rapportent une fluidité exceptionnelle dans la conduite, ce qui améliore globalement l’expérience utilisateur. Cette amélioration est particulièrement notable dans les virages et les changements de voie.

4. Amélioration du contrôle de la vitesse : Le contrôle de la vitesse est un autre domaine où Tesla a apporté des améliorations. Les utilisateurs notent que le véhicule ajuste sa vitesse de manière plus intelligente et plus réactive aux conditions de la route.

Les points faibles persistants

1. Feux clignotants : Un des points faibles qui persiste dans cette version est la gestion des feux clignotants par le système FSD. Les utilisateurs signalent que le système a encore des difficultés à interpréter correctement les feux clignotants, ce qui peut poser des problèmes de sécurité.

Pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ressemble cette nouvelle mise à jour en action, voici quelques vidéos qui montrent le FSD v12.5 en train de fonctionner :

En conclusion, la version 12.5 du FSD de Tesla apporte des améliorations significatives qui pourraient bien faire avancer l’adoption des véhicules autonomes. Toutefois, quelques points faibles doivent encore être adressés pour garantir une conduite totalement sécurisée et sans faille.