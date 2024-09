The Boring Company, la startup souvent sous-estimée d’Elon Musk, semble atteindre des étapes importantes ces derniers temps. Cela a été suggéré par la société sur les médias sociaux lorsqu’elle a partagé une vidéo de sa machine de forage de tunnel (TBM), Prufrock-3, achevant un tunnel à Las Vegas.

Prufrock-3 Breakthrough!

12 weeks after completing the Cybertunnel at Giga Texas, Prufrock-3 has completed its first tunnel in Las Vegas!

Next Prufrock-3 launch (after upgrading several systems to the Prufrock-4 spec), scheduled for October 30. pic.twitter.com/ywEM7S8XJD

— The Boring Company (@boringcompany) September 6, 2024