Un nouveau financement pour l’Hyperloop

Bonne nouvelle! L’Hyperloop, qui était le projet d’Elon Musk parmi tant d’autres et qui fut repris par la société basée à Los Angeles a obtenu un nouveau financement de la part de Thornton Tomasetti, une entreprise new-yorkaise. La société de l’Hyperloop travaillait sur le développement de systèmes de transport par tube à très grande vitesse.

Thornton Tomasetti est une société mondiale de conseil en sciences et en ingénierie de premier plan qui fournit des services spécialisés en matière de sûreté, de sécurité et de gestion des risques.

L’intérieur de la future station de l’Hyperloop

Un investissement pour concrétiser une vision

L’investissement, d’un montant non divulgué, fait suite à l’achèvement réussi d’une évaluation des risques et de la sécurité d’HyperloopTT menée par Thornton Tomasetti.

La société cherchait à élaborer de nouvelles mesures sur les systèmes de sûreté et de sécurité dans l’hyperloop pour faire face aux accidents et aux attaques terroristes.

Le cabinet a réalisé des simulations détaillées dans le cas où un tel évènement surviendrait et affecterait alors le système.

Le futur design de l’hyperloop

Elle a également démontré comment des mesures d’atténuation des risques pourraient être mises en œuvre. Les résultats seront intégrés dans les prochains plans de conception de l’hyperloop.

Pawel Woelke, chef de projet chez Thornton Tomasetti, a déclaré : « L’hyperloop étant un système totalement nouveau, les défis techniques nécessitent une réflexion innovante. »

Une avancée que Tesla Magazine relève car elle rend le projet d’Elon Musk de plus en plus concret.

Ce projet d’investissement vient accompagner plusieurs autres pays qui souhaitent laisser une chance à l’idée d’Elon Musk quant à l’élaboration d’un nouveau moyen de transport dans le futur.

La future mise en place de l’Hyperloop amènera avec elle un futur pour les emplois et la croissance des pays souhaitant l’installer : c’est en effet un facteur de croissance pour les travailleurs issus du domaine de la fabrication et un bon moyen d’intéresser des employés issus de l’aérospatial, du rail, de l’automobile et bien évidemment des véhicules électriques.

On y découvre aussi les plans futurs proposés par la société qui offre de nouveaux design très épurés et futuristes avec l’apparition sur ces photos de commandes personnalisables pour l’utilisateur.

Ainsi on peut se demander si ce futur moyen de transport sera à la hauteur de nos espérances et facilitera donc nos déplacements comparés aux systèmes actuels.

L’emplacement des différentes zones dans l’Hyperloop

