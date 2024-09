Sony vient de lever le voile sur la PlayStation 5 Pro, une nouvelle version surpuissante de sa console de salon. Officiellement annoncée par Mark Cerny lors d’une présentation technique, la PS5 Pro promet des performances de haut vol, avec des améliorations notables sur plusieurs fronts. Avec un lancement prévu pour le 7 novembre 2024 et un prix de 799,99 € sans lecteur de disque, la PS5 Pro se positionne comme la console la plus puissante sur le marché.

Une fiche technique impressionnante

PS5 Pro // Source : Sony

La PS5 Pro surpasse largement la version originale sortie en 2020, avec des spécifications techniques qui en font une véritable machine de guerre pour les gamers exigeants. Voici les points essentiels de cette fiche technique :

Processeur : Ryzen Zen 2 3.5 GHz , avec un mode boost atteignant 3,85 GHz .

: , avec un mode boost atteignant . Puissance graphique : 33,5 teraflops , contre 10,3 sur la PS5 classique, soit une amélioration de 45 % des performances graphiques.

: , contre 10,3 sur la PS5 classique, soit une amélioration de des performances graphiques. Mémoire : 16 Go de GDDR6 , dont 13,7 Go dédiés aux jeux , avec une bande passante de 576 Gb/s .

: , dont , avec une bande passante de . Stockage : Un SSD de 2 To , permettant des temps de chargement quasi instantanés.

: Un , permettant des temps de chargement quasi instantanés. Connectivité : Wi-Fi 7, pour des connexions ultra-rapides.

Ces améliorations techniques permettent une gestion nettement améliorée des graphismes, notamment grâce à un ray tracing amélioré, avec des performances doublées, voire triplées par rapport à la version classique de la PS5.

PSSR : La technologie d’upscaling intelligent

L’une des nouveautés phares de la PS5 Pro est l’intégration de la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), l’équivalent du DLSS de Nvidia. Cette technologie permet un upscaling intelligent, offrant des graphismes plus nets sans sacrifier la fluidité. Grâce au PSSR, la PS5 Pro vise la 4K native à 60 fps, bien que cela puisse varier selon les jeux et l’optimisation des développeurs.

« La PS5 Pro ne garantit pas toujours du 4K/60 fps natif, mais se rapproche de cette performance tout en proposant des graphismes plus beaux et une meilleure fluidité », a expliqué Mark Cerny lors de la présentation.

Design : Subtil mais robuste

PS5 Pro // Source : Sony

Le design de la PS5 Pro reste fidèle à la version Slim de 2023, avec des modifications subtiles mais significatives. La console est un peu plus épaisse et arbore des bandes diagonales sur sa face supérieure, évoquant un style distinct. Elle est livrée avec une manette DualSense standard, sans changement majeur par rapport aux modèles précédents.

PS5 Pro // Source : Sony

Des jeux optimisés pour la PS5 Pro

Bien que Sony n’ait pas lancé de titre exclusif pour la PS5 Pro, la console tirera pleinement parti du catalogue de jeux existant. Des titres comme Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 2, et Ratchet & Clank Rift Apart devraient offrir des graphismes plus détaillés et une fluidité accrue grâce à la puissance de la PS5 Pro. À l’avenir, des jeux comme Assassin’s Creed Shadows et GTA 6 pourraient également profiter des capacités de cette console.

Précommandes et sortie

Les précommandes pour la PS5 Pro ouvriront le 26 septembre 2024, avec une sortie mondiale prévue pour le 7 novembre 2024. Le lecteur de disque sera vendu séparément pour 119,99 €, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux physiques s’ils le souhaitent. Le support vertical sera également disponible en option.

Prix PS5 Pro // Source : Sony

Conclusion : Une console pour les passionnés de performances

La PS5 Pro s’impose comme une console de niche, destinée aux gamers les plus exigeants en matière de performances graphiques. Avec des améliorations significatives du GPU, une technologie d’upscaling avancée et une connectivité à la pointe, cette console représente un bond en avant pour les joueurs souhaitant une expérience 4K immersive. Pour ceux qui recherchent la meilleure expérience possible, la PS5 Pro est sans conteste la console la plus puissante jamais créée par Sony.

Cette nouvelle PlayStation se distingue par sa puissance brute, ses graphismes améliorés, et sa promesse d’une fluidité de jeu exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les passionnés de jeux vidéo à la recherche d’une immersion totale.

