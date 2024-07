Dans un environnement où la volatilité des matières premières et la transition technologique sont omniprésentes, Ampere, un acteur pionnier des véhicules électriques intelligents, fait preuve d’une approche innovante. En annonçant une avancée majeure, Ampere révolutionne la stratégie de batterie du groupe Renault avec la technologie LFP et les solutions Cell to Pack, une première mondiale pour les batteries de type pouch développées en partenariat avec LG Energy Solution.

La technologie LFP et les solutions Cell to Pack : Un saut technologique

La technologie Lithium Fer Phosphate (LFP) est connue pour sa stabilité et sa durabilité, tout en offrant une solution économique pour la production de batteries. Les solutions Cell to Pack (CTP) permettent une intégration directe des cellules dans le pack batterie sans passer par un module intermédiaire, réduisant ainsi les coûts et augmentant la densité énergétique. Ces innovations permettent à Renault de réduire de 20% les coûts des batteries d’ici début 2026.

Explication des termes : LFP (Lithium Fer Phosphate) est une technologie de batterie qui utilise le phosphate de fer et de lithium pour offrir une durée de vie plus longue et une meilleure sécurité thermique. Cell to Pack (CTP) est une conception où les cellules de la batterie sont intégrées directement dans le pack batterie, éliminant les modules intermédiaires pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts.

Un modèle européen pour European

Ampere s’engage à fournir des solutions durables et efficientes depuis l’Europe pour les Européens, avec une stratégie axée sur la réduction des coûts et l’accélération de la transition technologique. Cette approche s’articule autour de partenariats solides et de l’intégration de solutions innovantes tout en limitant les investissements. En conséquence, Ampere contribue de manière significative à la transformation écologique du Groupe Renault.

L’impact sur l’environnement et la circularité

Renault Groupe a pris des engagements audacieux pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 en Europe et 2050 à l’échelle mondiale. En parallèle, Ampere vise à atteindre la neutralité carbone dès 2035. Une approche intégrée de l’écoconception à la fabrication garantit que les véhicules ont le plus faible impact possible tout au long de leur cycle de vie, du berceau à la tombe. Cela inclut des pratiques comme l’utilisation de matériaux recyclés et la conception de véhicules recyclables à 90%.

Explication des termes : Économie circulaire est un modèle économique qui vise à minimiser les déchets et à maximiser la réutilisation et le recyclage des ressources. Neutralité carbone se réfère à l’équilibre atteint lorsque les émissions de carbone sont compensées par des efforts pour retirer une quantité équivalente de carbone de l’atmosphère.

Collaborations stratégiques et impact global

Renault poursuit sa vision de transformation avec des collaborations stratégiques, y compris la création de Flexis SAS avec Volvo Group et CMA CGM Group pour développer de nouvelles fourgonnettes électriques intégrant des services connectés. En outre, la ReFactory de Flins et l’entreprise THE FUTURE IS NEUTRAL se concentrent sur la création d’une chaîne de valeur circulaire, générant près d’un milliard d’euros de revenus en 2022.

Les défis à venir et les solutions collectives

La priorité est désormais de s’attaquer aux défis de l’infrastructure de recharge et de l’alignement réglementaire pour encourager l’adoption de véhicules électriques (EV) dans toute l’Europe. L’automobile doit adopter une approche écosystémique, intégrant les principaux acteurs du secteur pour accélérer l’innovation et la transition verte. La réunion annuelle de l’European Battery Alliance a mis en lumière l’importance de ces efforts collectifs.

Conclusion : Une vision collective pour une mobilité durable

La transformation de l’industrie automobile n’est pas une tâche solitaire. Grâce à une approche collaborative et intégrée, Renault Groupe, avec Ampere en tête, se positionne comme un leader dans la transition vers une mobilité plus verte et plus durable. Les avancées technologiques comme les batteries LFP et les solutions Cell to Pack, ainsi que les engagements environnementaux, montrent que Renault est en bonne voie pour décarboniser la mobilité européenne.