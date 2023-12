Tesla a récemment mis en avant l’utilisation de son Cybertruck pour la livraison de composants d’une installation artistique en Californie. Ce projet innovant, « Entwined: Elder Mother », créé par l’artiste industriel Charles Gadeken, est situé dans le Peacock Meadow du Golden Gate Park à San Francisco. Cette œuvre interactive, illuminée jour et nuit, bénéficie de l’énergie durable fournie par un Powerwall 3 et un Solar Roof de Tesla.

Un duo technologique pour une exposition durable

L’installation artistique s’articule autour d’un arbre industriel lumineux, dont la structure métallique de 30 pieds évoque le design géométrique du Cybertruck. Les « feuilles » de l’arbre, composées de cubes lumineux, scintillent grâce à l’énergie solaire captée et stockée, offrant une expérience immersive et écologique.

Le Powerwall 3 et le Solar Roof de Tesla assurent une alimentation continue, démontrant l’engagement de l’entreprise en faveur de solutions énergétiques renouvelables.

Le Cybertruck, un vecteur d’innovation et de durabilité

Cybertruck delivers Powerwall 3 & Solar Roof to San Francisco's Golden Gate Park to power Entwined – Elder Mother pic.twitter.com/qhZj4sqquN — Tesla North America (@tesla_na) December 21, 2023

Le choix du Cybertruck pour la livraison reflète la synergie entre l’art et l’innovation chez Tesla. Les visiteurs peuvent interagir avec l’installation via six codes QR, leur permettant de contrôler les motifs lumineux des « feuilles », soulignant ainsi l’aspect ludique et participatif de l’œuvre.

L’exposition sera visible jusqu’au 28 avril 2024, offrant une occasion unique de découvrir l’art allié à la technologie durable.

Tesla Powerwall 3 et Solar Roof : Au cœur de l’innovation

Bien que le Powerwall 3 de Tesla ne soit pas encore officiellement disponible, ses spécifications sont déjà listées sur le site de l’entreprise, suggérant un lancement imminent. Tesla a discrètement commencé à installer des unités Powerwall 3 depuis septembre, renforçant sa position de leader dans le domaine des solutions énergétiques résidentielles.

Conclusion

L’initiative de Tesla autour de l’installation « Entwined: Elder Mother » illustre parfaitement la convergence entre art, technologie et durabilité. L’utilisation du Cybertruck pour la livraison et l’intégration du Powerwall 3 et du Solar Roof témoignent de l’engagement de Tesla envers l’innovation et le respect de l’environnement. Cette exposition est un exemple éloquent du potentiel de la technologie pour enrichir et éclairer notre quotidien.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.