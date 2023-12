Lorsque l’on parle d’électricité en France, deux acteurs majeurs viennent immédiatement à l’esprit : Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et Enedis. Bien qu’ils opèrent dans le même secteur d’activité, leurs rôles et responsabilités sont distincts et complémentaires dans la chaîne de fourniture d’énergie. Pour vous aider à comprendre leur différence, cet article vous offre une vue d’ensemble illustrée par une infographie explicative.

Le Transport d’Électricité par RTE

RTE, opérateur du réseau de transport d’électricité, est en quelque sorte l’autoroute de l’énergie électrique. Il gère un réseau à l’échelle nationale avec des lignes à très haute tension, généralement à 225 000 volts et plus. Leur rôle est de transporter l’électricité sur de longues distances, depuis les centres de production (centrales nucléaires, thermiques, éoliennes, solaires, etc.) jusqu’aux centres de répartition. RTE s’assure que l’électricité est acheminée partout en France de manière sûre et fiable, quelles que soient la demande et les conditions.

La Distribution d’Électricité par Enedis

Enedis, quant à elle, est l’entreprise de distribution d’électricité. Si RTE est l’autoroute, Enedis représente les routes et ruelles qui livrent l’électricité aux utilisateurs finaux. Enedis gère un réseau à deux niveaux de tension : la haute tension à 20 000 volts et la basse tension à 400/230 volts. Son travail commence là où celui de RTE se termine, c’est-à-dire qu’Enedis prend le relais pour acheminer l’électricité jusqu’aux habitations, entreprises, écoles, hôpitaux, etc.

Activité en Concurrence

Il est important de noter que depuis le 1er juillet 2007, la fourniture d’électricité en France est ouverte à la concurrence. Cela signifie que les consommateurs peuvent choisir leur fournisseur d’énergie, bien que le transport et la distribution restent des monopoles exercés respectivement par RTE et Enedis.

Infographie Explicative

Pour illustrer ces explications, voici une infographie qui schématise le rôle de chacun :

La Production : Diverses sources d’énergie sont en concurrence pour produire de l’électricité.

: Diverses sources d’énergie sont en concurrence pour produire de l’électricité. Le Transport (RTE) : À l’échelle nationale, RTE transporte l’électricité en haute tension.

: À l’échelle nationale, RTE transporte l’électricité en haute tension. La Distribution (Enedis) : Enedis distribue l’électricité en haute et basse tension jusqu’aux consommateurs.

: Enedis distribue l’électricité en haute et basse tension jusqu’aux consommateurs. La Fourniture d’Électricité : Ouverte à la concurrence pour permettre aux consommateurs de choisir leur fournisseur.

Conclusion

En résumé, RTE et Enedis sont deux entités essentielles au bon fonctionnement du marché de l’électricité en France. Leur coopération assure que l’électricité produite est transportée et distribuée efficacement pour répondre aux besoins de tous les consommateurs. Comprendre leur rôle distinct aide à mieux appréhender le système énergétique et à prendre des décisions éclairées en tant que consommateur.