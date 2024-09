La nouvelle Renault R17 Electric Restomod est une création époustouflante mélant le design rétro avec des technologies modernes. Réalisée en collaboration avec le designer d’avant-garde Ora Ito, cette réinvention du classique des années 1970 se distingue par sa finition électrique et son approche contemporaine.

Un Design Rétro-Contemporain

Comparée à la Renault 17 originale, cette version restomod est plus large de 17 cm, ce qui lui confère une assise plus robuste sur la route. Les passages de roues légèrement évasés et les feux à LED s’inspirent des phares ronds doubles de la première itération de la 17. Les jantes également sont plus larges et plus hautes, ajoutant une touche moderne tout en rappelant les lamelles du montant C de l’originale.

Comme l’explique Ora Ito, “J’ai voulu envelopper la Renault 17 d’une seconde peau, en mettant en valeur le design tout en lui donnant un aspect plus contemporain en termes de flux, de dynamique et de rationalité, grâce à ma propre approche du design et à ma propre signature : la simplexité”.

Un Raffinement Technologique

À l’intérieur, quatre écrans individuels se trouvent derrière le volant carré à deux branches, recréant habilement la disposition analogique du modèle d’origine. Un écran central d’infodivertissement a également été ajouté sur la console centrale, juste sous le tableau de bord, remplaçant l’horloge classique.

Performances Électriques Impressionnantes

Sous le capot de ce coupé modernisé se trouve un moteur électrique monté à l’arrière développant une puissance de 270 chevaux. Bien que Renault n’ait pas communiqué la taille exacte de la batterie, l‘autonomie est estimée à 400 km avec une charge complète.

Il est à noter que ce restomod restera une pièce unique et ne sera pas produit en série, contrairement à la Hyundai N Vision 74 qui pourrait bientôt arriver sur le marché.

La Renault R17 Electric Restomod est bien plus qu’une simple restauration ; c’est une fusion parfaite entre le charme d’une époque révolue et les performances du futur. Un véritable hommage à un classique intemporel, tout en s’inscrivant résolument dans la modernité.