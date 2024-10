Renault continue d’avancer dans sa stratégie d’électrification en dévoilant son prototype de la Twingo E-Tech Electric. Cette petite citadine 100 % électrique, qui fera ses débuts sur le marché européen en 2026, se positionnera comme une alternative abordable, avec un prix annoncé de moins de 20 000 €. Présentée lors du Mondial de l’Automobile de Paris, cette Twingo fait déjà beaucoup parler d’elle en raison de son objectif : concurrencer directement les véhicules électriques chinois.

Un Design Inspiré du Passé pour Conquérir le Futur

Le design du prototype rappelle l’iconique Renault Twingo des années 90, avec des lignes douces et arrondies. Selon Luca de Meo, PDG de Renault, ce clin d’œil au modèle original est volontaire, afin de séduire à la fois les nostalgiques et les nouveaux conducteurs en quête de mobilité électrique.

Mais derrière cette allure rétro se cache une démarche bien plus moderne et audacieuse. En effet, la Twingo E-Tech doit contribuer à freiner la domination des véhicules électriques chinois sur le marché européen. Actuellement, la Dacia Spring et la Leapmotor T03, toutes deux produites en Chine, sont quasiment les seules options disponibles à moins de 20 000 €.

Une Production Européenne Ultra-Efficace

L’une des clés pour Renault afin de rester compétitif est de réduire le temps de production. Grâce aux avancées de la marque dans ce domaine, la Renault Clio est assemblée en 14 heures, tandis que la nouvelle Renault 5 ne demande que 10 heures environ. Avec la Twingo E-Tech, Renault compte encore améliorer ces chiffres pour rivaliser avec la concurrence asiatique.

Partage de Pièces pour Réduire les Coûts

Renault ne compte pas seulement sur la rapidité de production, mais aussi sur une stratégie de mutualisation des pièces. Le constructeur a révélé que 70 % des composants de la Twingo seront identiques à ceux de la Renault 5 E-Tech. Cette démarche permet à Renault de diminuer considérablement les coûts de production tout en garantissant un produit de qualité.

L’architecture de la Twingo sera très proche de celle de la Renault 5, à l’exception d’une partie avant raccourcie et d’une suspension arrière modifiée pour offrir une meilleure maniabilité en ville.

La Réponse Européenne à la Montée en Puissance des Véhicules Électriques Chinois

Renault place beaucoup d’espoir dans cette nouvelle Twingo E-Tech pour contrer la montée des constructeurs chinois. Le marché européen des voitures électriques abordables reste largement dominé par des véhicules produits en Chine, et Renault espère que cette nouvelle offre changera la donne.

Avec une arrivée prévue en 2026, la Renault Twingo E-Tech Electric sera un atout de taille dans la stratégie de Renault pour promouvoir une mobilité électrique accessible à tous.