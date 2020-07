Silence & Négligence

Le son est une sensation importante dans une voiture de sport et plus particulièrement de nos jours, dans une voiture électrique.

En effet, les voitures électriques étaient jusqu’à aujourd’hui connues pour leur discrétion sonore.

Cependant, on s’est rendu compte que ces voitures silencieuses étaient plus que dangereuses notamment pour les piétons et cyclistes qui n’entendent pas le véhicule se rapprocher.

C’est pourquoi, depuis le 1er juillet 2019, les constructeurs de voitures électriques doivent obligatoirement intégrer un système sonore aux véhicules.

La voiture devra obligatoirement émettre un son supérieur à 56 décibels lorsque la conduite est sous la barre des 20 km/h.

Porsche Taycan

Expérience auditive

La recherche d’un système sonore de qualité est ainsi très importante pour les constructeurs de voitures électriques qui doivent s’accaparer des meilleurs ingénieurs pour développer une expérience auditive enivrante.

De nombreux constructeurs électriques se sont donc penché vers des spécialistes du son comme des DJ, ou encore des compositeurs comme avec la BMW i3 qui a fait appel au compositeur Hans Zimmer, connu pour ses bandes sons cinématographiques (Inception, Gladiator, Interstellar, Pirates des Caraïbes…).

BMW i3

BMW i3

La signature de Porsche

C’est alors au tour de Porsche de se pencher sur la sortie de sa 1ère voiture électrique et forcément d’un son distinct mais traditionnel associé à celle-ci. Traditionnel car le son d’une porsche reste emblématique. En effet, comme on pense directement à la confiture Bonne Maman lorsqu’on aperçoit les carreaux rouge, on pense à Porsche quand on entend le bruit frémissant du moteur.

Porsche a donc minutieusement choisi ses artisans et travaillé longuement sur ce système sonore pour ressortir avec un dispositif parfait.

Deux dispositifs sonores ont alors été installés.

Le Porsche Electric Sport Sound qui est un son artificiel émis à l’intérieur comme à l’extérieur de la voiture, où les pollutions sonores sont minimisées et les sonorités liées à l’amélioration de la conduite amplifiées. Ce système est activable et désactivable au choix du conducteur.

En plus de ce son, la Taycan génère un son à basse vitesse pour avertir les autres usagers de la route et les piétons, c’est le système Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) qui lui est obligatoire et s’active automatiquement lors d’une conduite ralentie (20 km/h) et qui se désactive automatiquement lorsqu’on atteint les 50 km/h.

Porsche 911

Son et émotion

Le constructeur a spécifié que ce système sonore a été pensé pour “renforcer le caractère émotionnel et sportif de la conduite du Taycan”. On a eu la chance de pouvoir tester ce petit bijou et on vous assure que malgré une qualité irréprochable des enceintes Bose, la meilleure des musiques reste celle du système sonore installé.

Porsche 911 et son système Bose

Système sécuritaire et informatif

Plus qu’une simple expérience auditive, ce système apporte une sensation de sécurité notamment pour les autres conducteurs, les piétons et cyclistes mais également pour le conducteur même du véhicule qui pourra améliorer sa conduite via les retours sonores du véhicule qui indiqueront les problèmes techniques éventuels.

Ainsi, ce système sonore permet de contrôler à la fois la fonctionnalité du véhicule et permet d’avoir une conduite plus prudente.

Les constructeurs de voitures électriques offrent aux conducteurs à travers ces systèmes une expérience auditive passionnante et un caractère unique au véhicule.

On vous conseille vivement de vous laisser bercer par les tintements et vibrations de la Porsche Taycan Turbo, vous ne serez pas déçu. Expérience relaxante assurée !