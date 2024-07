La mise à jour pour les actionnaires du second trimestre 2024 de Tesla a révélé des nouvelles et développements passionnants. Voici les points saillants de cette mise à jour.

Expansion de la gamme de véhicules

Tesla continue d’élargir sa gamme de véhicules à l’échelle mondiale, proposant de nouveaux modèles et de nouvelles options de peinture pour les Model 3 et Y. Notamment, le ramp-up du Model 3 remanié a connu un grand succès, et plusieurs variantes du Model 3 sont désormais éligibles au crédit d’impôt de l’IRA.

De plus, la production du Cybertruck a plus que triplé par rapport au trimestre précédent, maintenue sur la voie de la rentabilité d’ici la fin de 2024. Le site de production du Semi est également en préparation, avec un lancement prévu pour la fin de 2025. Par ailleurs, la Gigafactory de Berlin a commencé la production de véhicules à conduite à droite et a livré ses premières unités au Royaume-Uni.

Avancées en intelligence artificielle et matériel

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, Tesla a déployé une nouvelle version de la FSD (Full Self-Driving) supervisée, reposant principalement sur un logiciel de suivi oculaire pour surveiller l’attention du conducteur. Les réductions d’interventions et l’amélioration du confort de conduite restent des priorités.

En outre, Tesla Optimus, le robot humanoïde, a commencé à gérer ses premières tâches, notamment la manipulation de batteries dans une usine. La partie sud de la Gigafactory Texas est presque achevée et abritera le plus grand cluster de H100s à ce jour.

Améliorations continues et mises à jour logicielles

Les véhicules Tesla continuent de s’améliorer bien après leur livraison grâce à des mises à jour logicielles OTA (Over-the-Air) gratuites. La mise à jour printanière a introduit une vue immersive des contrôles du véhicule en plein écran en mode « Park » et plusieurs autres améliorations de l’interface utilisateur, une application Audible native, un coffre mains libres pour les véhicules dotés du matériel nécessaire, et bien plus encore.

Production de batteries, groupe motopropulseur et fabrication

Au deuxième trimestre, Tesla a produit 50 % de cellules 4680 de plus par rapport au premier trimestre et continue de voir des améliorations de coûts. L’entreprise a également commencé la validation des tests de véhicules pour le prototype Cybertruck équipé de cellules 4680 à cathode sèche faite maison, marquant une étape majeure de réduction des coûts une fois l’augmentation achevée.

Développements énergétiques

La division énergie de Tesla a atteint des niveaux de déploiement records avec leurs produits Megapack et Powerwall, atteignant 9,4 GWh de déploiements de stockage d’énergie au deuxième trimestre. De plus, le Powerwall 3 est désormais disponible aux Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne, en plus des États-Unis.

Les avancées de Tesla dans ces différents secteurs démontrent clairement leur capacité à innover et à augmenter leur efficacité, tout en continuant d’élargir leur portée globale. Ces initiatives devraient renforcer la position de Tesla en tant que leader des véhicules électriques et des technologies d’énergie renouvelable.