Riyadh Air, la compagnie aérienne numérique native du Royaume d’Arabie Saoudite, a annoncé son partenariat avec noon Payments, une entreprise du Fonds d’Investissement Public (PIF) et partie intégrante du groupe noon. Cette collaboration vise à offrir une expérience de paiement numérique fluide et sécurisée à travers la passerelle de paiements de Riyadh Air.

Un Engagement pour l’Excellence

Le partenariat entre Riyadh Air et noon Payments renforce l’engagement de la compagnie aérienne à offrir à ses passagers une expérience de voyage exceptionnelle, marquée par l’innovation, la technologie et la sécurité. En intégrant les technologies de pointe de noon Payments, Riyadh Air améliore chaque point de contact du parcours client.

Avantages Concrets pour les Passagers

Grâce à cette alliance, les passagers de Riyadh Air bénéficieront de nombreux avantages, notamment l’acceptation des cartes, des méthodes de paiement alternatives et des fonctionnalités de pointe dans l’industrie. Ce partenariat optimise l’efficacité opérationnelle tout en offrant aux voyageurs une méthode de paiement familière et fiable.

Innovation et Technologie au Cœur du Voyage

Adam Boukadida, directeur financier de Riyadh Air, a déclaré : « Chez Riyadh Air, nous sommes dévoués et focalisés sur la fourniture d’une expérience de voyage homogène et de haute qualité, du moment de la réservation jusqu’à l’atterrissage. Notre attention aux détails et notre concentration sur l’amélioration numérique de l’expérience de nos passagers ne feront que se renforcer grâce à ce nouveau partenariat. »

Impacts Économiques Locaux

Dhruv Paul, conseiller général de noon, a ajouté : « Chez noon Payments, nous nous consacrons à l’utilisation de l’innovation et de la technologie pour créer des expériences exceptionnelles. En partenariat avec Riyadh Air, nous portons cet engagement à un niveau supérieur, en apportant un service de paiement de classe mondiale, une sécurité et un soin incomparables à chaque passager. »

Un Secteur Technologique en Croissance

Le secteur technologique de l’Arabie Saoudite connaît une croissance continue, alimentée par les investissements du Royaume dans les infrastructures numériques dans le cadre de la Stratégie Nationale pour les Données et l’Intelligence Artificielle. Riyadh Air et noon Payments incarnent cet engagement à promouvoir l’innovation technologique et le développement économique local.

Dévouement à l’Innovation Depuis le Début

Lancé en mars 2023, Riyadh Air a constamment collaboré avec des leaders mondiaux comme Lufthansa Systems, IBM Consulting, Accenture, Swiss AS, CAE et Microsoft pour façonner ses offres, ses services et ses modèles opérationnels. Ce nouveau partenariat avec noon Payments renforce encore davantage la position de Riyadh Air en tant que pionnier dans l’aviation durable et l’innovation centrée sur le passager.