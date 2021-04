Tesla Model 3: Quel est le meilleur Tapis ?

Si vous souhaitez acquérir une Tesla Model 3, la question du tapis se posera forcément. En effet, les versions les moins chères ne sont pas équipées de tapis. Il y a plus de 8000€ de différences entre la version Standard Plus et la version Grande Autonomie donc n’allez pas changer votre sélection pour des tapis à 200€.

Titre Le tapis de sol imperméable et à toute épreuve Un tapis épais et rigide Le tapis classique pour ne pas se tromper Un tapis personnalisé avec le logo ou autre Et le tapis de coffre? Il est où? Preview Prix 146,98 € 137,52 € 119,99 € 138,28 € 99,99 € Prime - - - - évaluations - Commander directement sur Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Titre Le tapis de sol imperméable et à toute épreuve Preview Prix 146,98 € Prime évaluations Commander directement sur Amazon Titre Un tapis épais et rigide Preview Prix 137,52 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Le tapis classique pour ne pas se tromper Preview Prix 119,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Un tapis personnalisé avec le logo ou autre Preview Prix 138,28 € Prime - évaluations - Commander directement sur Amazon Titre Et le tapis de coffre? Il est où? Preview Prix 99,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon

Nous recommandons les tapis en caoutchouc à tous les propriétaires qui viennent d’acquérir une Tesla Model 3 version Standard Plus. Il y a un choix large en after maket et ces produits sont clairement plébiscités par notre communauté.

Nous avons réalisé l’essai complet du modèle BougeRV qui nous plaît particulièrement car c’est la marque la plus innovante et ils travaillent sur le sujet depuis plusieurs années.

Combien coûte un bon tapis en caoutchouc?

Pour acheter un bon tapis en caoutchouc, nous vous conseillons d’investir 200 euros en garand bien à l’esprit les récents cadeaux faits par la marque et le prix relativement bas de votre version Standard Plus.

Bien entendu, vous trouverez des tapis moins chère mais c’est lorsque vous renversez un liquide dessus que vous regretterez d’avoir voulu économiser 50 euros. Le plus souvent, vous serez obligé de changer complètement vos tapis pour l’occasion. Donc notre conseil: Acheter tout de suite de bons tapis.

Et pour les versions Grande Autonomie et Performance?

Vous avez des tapis! Profitez en, ils sont en velours, ça vous permettra de vous acclimater progressivement à l’électrique. Une fois que vous aurez envie d’acheter des tapis innovants qui colleront mieux à votre nouvel état d’esprit. Vous aurez très certainement l’intention d’acheter de nouveaux tapis, pensez alors aux conseils de Tesla Magazine et à notre sélection de tapis pour Tesla Model 3. Il n’y a pas que des tapis en caoutchouc, vous pourrez vouloir acheter un tapis qui ressemble au tapis d’origine.

Cependant, avec une Tesla Model 3, nous vous conseillerons toujours le caoutchouc car le marquage nous fait penser à un univers futuriste, proche de Tron. C’est pas l’image que vous vous faîtes de votre voiture?

Si vous n’avez pas encore de Tesla Model 3, transmettez nous votre projet d’achat et nous pourrons vous accompagner sur le financement de votre projet.

