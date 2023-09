Sparklin : catalyseur du déploiement de masse des véhicules électriques

Alors que la conscience collective et la volonté politique motivent le déploiement massif des moyens de mobilité douce pour répondre à l’urgence climatique, la mise à l’échelle des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) devient un enjeu critique aux multiples ramifications.

En France, la nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités (Loi LOM) impose le déploiement d’ici 2025 de points de recharge pour tout parking résidentiel de plus de 10 places, et pour tout parking non-résidentiel de plus de 20 places. De nombreux sites sont affectés, tels que les copropriétés résidentielles, les entreprises ou centres commerciaux, ainsi que tous les campus administratifs ou tertiaires. Outre le coût d’installation des points de recharge, le dimensionnement du réseau d’alimentation électrique et les abonnements associés doivent être revus et adaptés.

Une borne de recharge multi-utilisateur, optimisée et partageable

Pour que le déploiement de masse des véhicules électriques puisse se faire, il faut fournir à tous les électromobilistes une expérience d’usage positive avec un minimum de contraintes. Garer sa voiture électrique tout en pouvant la recharger lors de trajets pendulaires de la vie quotidienne (domicile, lieu de travail, centre commercial) ou hors de chez soi (hôtel, camping,…), devient primordial.

Il faut de plus éviter des investissements massifs pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, en limitant les besoins de redimensionnement des infrastructures de fourniture d’électricité et des abonnements. C’est pour satisfaire à ces exigences réglementaires, économiques et sociales que Sparklin a développé ses solutions intelligentes de recharge multi-utilisateurs à bas-coût. Les bornes de recharge de Sparklin ne nécessitent qu’un faible investissement, s’adaptent aux réseaux existants et sont compatibles avec la plupart des véhicules électriques (voitures, vélos, scooters,…). Déployer massivement et à faible coût des bornes de recharge dans les copropriétés, les entreprises, les centres administratifs ou les centres commerciaux, devient possible, ouvrant la porte à une accélération et démocratisation de la mobilité douce.

Accessible à tous et partout

Plusieurs études ont montré qu’au moins 75% des véhicules font moins de 50 KM par jour et restent à l’arrêt pendant plus de 90% du temps, souvent au domicile, sur le lieu de travail, ou aux abords d’un centre commercial. De nombreuses places de parking se retrouvent donc inoccupées ou vacantes lors de ces déplacements pendulaires. Offrir de nombreuses solutions économes de charge lente sur ces lieux, et permettre leur réservation et utilisation par de multiples utilisateurs, est la clé de la satisfaction des usagers de Véhicules Electriques et des gestionnaires de sites.

Avec un prix d’achat très faible (modèle de base inférieur à 100€), une installation simple souvent sans coût additionnel, et un coût d’opération très faible (offre de base entre 0€ et 5€/mois), associé à une application intuitive, les solutions de Sparklin sont optimisées pour ce type d’usage et minimisent les ajustements d’abonnement ou d’infrastructure de fourniture d’électricité. Grâce à l’application Sparklin, c’est un jeu d’enfant d’identifier places disponibles équipées de bornes Sparklin, satisfaisant le besoin des usagers, et permettant aux propriétaires de prises de valoriser leurs emplacements de stationnement.

La valeur ajoutée de Sparklin

En général, les solutions de recharge lente du marché ne sont pas bien adaptées à un contexte multi-utilisateur, typique des copropriétés, entreprises, centre commerciaux, campings, campus ou autres lieux où les véhicules restent stationnés longtemps.

Afin de satisfaire ce besoin, Sparklin a intégré un module de paiement sécurisé et de gestion multi-utilisateurs, dans une application mobile accessible au propriétaire ou administrateur du site et conforme aux directives GDPR.

Très similaire à l’application Uber bien connue, un utilisateur de véhicule électrique peut s’enregistrer sur l’application Sparklin avec un moyen de paiement et identifier la disponibilité de toutes les bornes Sparklin où qu’elles se trouvent, pourvu que l’administrateur en permette l’accès.

Il peut alors émettre une requête de réservation et venir y recharger son véhicule. L’administrateur est libre de fixer le prix de l’heure de recharge ou d’offrir un accès gratuit. Le moyen de paiement fournit par l’utilisateur sera alors débité de la consommation, au tarif préétabli avec l’hôte. Ces fonctionnalités permettent de déployer et utiliser les solutions de Sparklin comme des stations de recharge publiques, au prix bien plus réduit d’une prise renforcée et avec un confort d’utilisation bien supérieur aux cartes d’adhésion à des réseaux spécifiques. Sparklin permet aussi le développement de communautés qui peuvent éventuellement agir en tant qu’opérateur de mobilité virtuels avec, par exemple, une tarification différenciée pour leurs adhérents.

Les solutions Sparklin sont disponibles via plusieurs canaux de distribution directs et indirects. Les clients peuvent commander les prises Sparklin directement en ligne (sur Amazon.com par exemple), ou via un réseau grandissant de distributeurs et d’installateurs partenaires.

Ses enjeux et perspectives

Fort de tous ces éléments, de son succès croissant dans l’hexagone et des perspectives de demande, Sparklin ouvre maintenant son capital à des investisseurs extérieurs, avec l’ambition d’accélérer sa feuille de route et devenir l’acteur de référence pour l’accélération du déploiement de l’électromobilité pour tous et partout.

Sparklin se positionne comme le catalyseur du déploiement de masse des véhicules électriques, permettant aux gestionnaires de sites de satisfaire à moindre coût aux obligations réglementaires (loi LOM), valoriser au mieux les emplacements de stationnement équipés de prises Sparklin, et offrir aux électromobilistes une expérience de qualité inégalée.

Pour toute information complémentaire sur les solutions de recharge Sparklin, ou sur l’augmentation de capital de la société Sparklin, un point de contact est spécialement mis en place pour les lecteurs de Tesla Mag :

Email : contact.teslamag@sparklin.io

Tel : 06 98 77 80 73