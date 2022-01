Tesla Model 3: Les meilleurs accessoires pour 2022

Tu viens de recevoir ta Tesla Model 3 et tu ne sais pas comment la rendre aussi sympa que celles que tu croises au Supercharger ? Ah tu commences à t’apercevoir que les propriétaires de Tesla adorent personnaliser leur voiture. Après tout, il n’est jamais trop tard.

Voici un petit Top 5 des meilleurs accessoires pour débuter 2022 avec votre Tesla Model 3.

Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter nos guides références. Allez c’est parti, suis bien les numéros et surtout ne regrette aucun achat car tu es passé à l’électrique !

Tapis de sol toutes saisons

Prix: 109,99 € à commander directement sur Amazon

Conçus sur mesure pour seulement 110 euros, ces tapis sont faits à partir de matériaux de haute qualité résistant à l’eau et faciles à nettoyer ils protègeront l’intérieur de votre Tesla Model 3 comme il se doit.

Boite de rangement

Prix: 19,99 € à commander directement sur Amazon

Si vous souhaitez organiser astucieusement l’emplacement de votre Tesla Model 3, un bac coulissant est disponible pour moins de 20 euros, avec beaucoup de bons retours de la part des propriétaires. Gardez votre voiture propre et bien rangée, utilisez efficacement l’espace de votre Tesla model 3

Protection écran Tesla Model 3

Prix: 38,99 € à commander directement sur Amazon

Si vous voulez vous prévenir d’une réparation éventuelle de l’écran central de votre Tesla, des protections en verre trempé sont disponibles, facile d’installation.

Tapis de coffre arrière

Prix: 89,98 € à commander directement sur Amazon

Ce tapis de coffre arrière épouse parfaitement les contours du coffre, et permet de ne pas se soucier de ce qu’on met dans le coffre : il est très facile à nettoyer, aspirer ou secouer. L’accessoire idéal pour bien débuter 2022.

Led rgb pour tesla model 3

Prix: 55,99 € à commander directement sur Amazon

Cet accessoire est indispensable pour avoir du style, en plus d’être facile d’installation il est possible de changer les couleurs et les variations de rythme via l’application mobile,il améliore grandement l’aspect intérieur de votre Tesla Model 3.

Voilà pour ce premier guide des Accessoires Tesla Model 3 pour cette nouvelle année 2022. Completez votre lecture avec un de nos guides des accessoires plébiscités par toute la CommunauTesla !