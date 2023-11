Swish lève 47 millions d’euros pour étendre ses bornes de recharge

Swish, la start-up française spécialisée dans les bornes de recharge électrique pour professionnels, a récemment levé 47 millions d’euros. Cette levée de fonds marque une étape significative pour l’entreprise dans son projet d’expansion massive de ses points de recharge en France et en Europe.

Une Croissance Accélérée pour Swish

Swish, fondée en 2021 par le groupe Cerel, spécialiste des systèmes électriques, a pour objectif d’installer 17 000 bornes de recharge d’ici 2026 et 80 000 d’ici 2030. Avec cette levée de fonds, Swish envisage également le recrutement de 22 personnes supplémentaires et prévoit un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros pour l’année prochaine.

Le Modèle d’Affaires Innovant de Swish

Swish offre deux solutions principales : le modèle « Spécialiste Technique » et le modèle « No CAPEX/Clé en Main ».

Le premier modèle implique des services de conception, construction, gestion et maintenance pour les clients, qui deviennent propriétaires de leurs bornes. Le second modèle permet aux clients d’offrir des points de charge sans financer leur construction, une approche pratique pour les entreprises souhaitant faciliter la recharge des véhicules électriques.

Expansion et Projets Futurs

Grâce au financement d’INFRAGREEN V, Swish prévoit d’accélérer son développement et de financer la construction de projets à venir. L’entreprise vise une expansion internationale, notamment en Italie et en Espagne, en plus de son solide pipeline de projets en France.

Collaboration et Expertise Technique

Swish bénéficie de l’expertise technique de CEREL, sa société sœur, qui possède plus de 30 ans d’expérience dans le génie électrique. Cette collaboration permet à Swish de proposer des solutions complètes pour l’énergie et la recharge de véhicules électriques.

Impact et Vision à Long Terme

Cette levée de fonds positionne Swish comme un acteur majeur dans le domaine des infrastructures de recharge électrique pour le marché BtoB. Avec une forte ambition de déployer un grand nombre de points de charge, Swish joue un rôle crucial dans la transition énergétique et la décarbonation de la mobilité des entreprises.

Le succès de la levée de fonds de Swish souligne l’intérêt croissant pour les infrastructures de recharge électrique et la mobilité durable. Cela représente une avancée importante dans la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Quel est votre avis sur l’expansion de Swish et son impact sur la mobilité électrique en entreprise ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.