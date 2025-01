Depuis l’ouverture progressive du réseau Superchargeurs Tesla à la concurrence en France, de nombreux propriétaires de véhicules électriques non-Tesla ont pu tester cette infrastructure réputée pour sa fiabilité et sa rapidité. Parmi eux, un utilisateur de Dacia Spring a souhaité partager son expérience de recharge, permettant ainsi d’avoir une idée plus précise des coûts liés à l’utilisation de ce réseau.

Depuis le 31 janvier 2022, un programme pilote a été lancé en France pour permettre aux propriétaires de voitures électriques d’autres marques d’accéder aux Superchargeurs Tesla. Aujourd’hui, 27 des 118 stations en France sont concernées, soit environ 22% du réseau.

Cette initiative, après une première phase d’expérimentation aux Pays-Bas, s’inscrit dans une volonté d’accélérer l’adoption des véhicules électriques en facilitant l’accès à des infrastructures de recharge performantes.

L’un des membres du forum Tesla Mag, possédant une Dacia Spring, a récemment testé la recharge sur une station Superchargeur Tesla à Vélizy, en région parisienne. Son retour d’expérience est édifiant :

« L’application Tesla est facile à utiliser. Après avoir renseigné mes informations bancaires, j’ai pu activer la borne directement via mon smartphone. J’ai rechargé 50 kWh et payé exactement 15,83€, soit un tarif moyen de 0,316€/kWh. C’est une excellente alternative par rapport à d’autres réseaux de recharge où les prix peuvent être plus élevés. »