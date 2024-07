Tesla a récemment confirmé que la peinture Quicksilver pour la Model 3, très attendue, sera bientôt disponible dans davantage de marchés à travers le monde. Cette nouvelle a été bien accueillie par les amateurs de la marque et les possesseurs de Tesla, désireux d’ajouter une touche unique et raffinée à leurs véhicules.

Une expansion majeure en Europe

La première région bénéficiaire de cette expansion est l’Europe, où de nombreux pays pourront désormais profiter de cette option de peinture exclusive. Voici la liste complète des pays européens concernés :

Belgique

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Grèce

Espagne

Hongrie

Islande

Italie

Lettonie

Luxembourg

Norvège

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Suède

Finlande

France

Pays-Bas

Croatie

Turquie

La diversité des pays européens listés témoigne de l’importance de ce marché pour Tesla, qui continue de renforcer sa présence sur le continent.

Déploiement en Asie et au Moyen-Orient

En plus de l’Europe, Tesla élargit également la disponibilité de la peinture Quicksilver en Asie et au Moyen-Orient :

Asie/Pacifique

Chine

Macau

Japon

Singapour

Thaïlande

Corée du Sud

Australie

Malaisie

Moyen-Orient

Émirats arabes unis

Qatar

Malheureusement, certaines régions devront encore patienter avant de profiter de cette nouveauté. Parmi elles, le Royaume-Uni et l’Irlande en Europe, ainsi que Israël au Moyen-Orient et plusieurs pays en Amérique du Nord et du Sud.

Un choix de couleur qui séduit

La popularité de la peinture Quicksilver peut être attribuée à son aspect sophistiqué et élégant, offrant une alternative rafraîchissante aux couleurs automobiles classiques. Les clients de Tesla ont accueilli cette nouvelle couleur avec enthousiasme, comme en témoignent les discussions avides sur les réseaux sociaux et les forums de fans de la marque.

L’introduction de la peinture Quicksilver s’inscrit dans une stratégie plus large de Tesla visant à offrir des options de personnalisation accrues à ses clients. Dans un marché automobile de plus en plus compétitif, ces initiatives permettent à Tesla de se démarquer encore davantage.

Conclusion

Alors que Tesla continue d’innover et d’élargir ses offres, l’expansion de la disponibilité de la peinture Quicksilver pour la Model 3 reflète l’engagement de la marque à répondre aux attentes et aux désirs de ses clients à travers le monde. Les possesseurs de Model 3 dans les pays concernés attendent avec impatience de pouvoir apporter cette touche exclusive à leurs véhicules, renforçant ainsi le lien entre Tesla et sa clientèle internationale.