Tesla Model 3: Pourquoi vous ne pourrez pas être livré en 2022?

Vous hésitez encore à vous acheter la Tesla Model 3 ? Et les prix à la pompe vous poussent progressivement à faire le point ? Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que la Tesla Model 3 SR est désormais 8000€ plus chère en France. Et comme une « mauvaise nouvelle ne vient jamais seule », comme on dit, maintenant vous savez également qu’elle ne sera pas disponible à la livraison avant février 2023 ! Et pas possible de se consoler avec la version Grande Autonomie, c’est la même chose !

C’est du moins ce qu’indique le configurateur Tesla à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes.

Tesla Model 3 Propulsion sur le configurateur officiel

Le site Autoplus indique avoir confirmé l’information avec le constructeur en précisant les raisons suivantes :

La pénurie des semi-conducteurs: Elon Musk a plusieurs fois rappelé que la marque américaine souffrait de la tension mondiale, même si les chiffres de ventes étaient bons en 2021.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie rend plus difficile encore la production et l’acheminement de certaines pièces, notamment pour les batteries. Ces raisons peuvent tout à fait s’entendre.

Tesla: à nouveau un produit de luxe?

C’était la principale critique adressée au constructeur, avant le succès commercial de la Tesla Model 3, qui a placé ce véhicule électrique en tête des ventes en Europe en 2021. Cependant, la situation actuelle provoquant des pénuries, il est donc assez logique que les propriétaires de véhicules Tesla qui seront, eux, bien livrés en 2022, auront le droit (et même le devoir !) de se sentir privilégiés. Car ils recevront un véhicule moins cher (car encore au prix du marché 2021) et livré en temps et en heure, dans le courant de l’année 2022.

Ce changement de prix ne vous permettra plus de bénéficier du bonus écologique maximum prévu par le gouvernement. Et si vous souhaitez être livré rapidement, soit en mai 2022, il faudra vous orienter vers la Tesla Model 3 Performance, affichée au prix de 59 990€.