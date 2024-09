Tesla a annoncé qu’elle avait produit sa 100 millionième cellule de batterie 4680 à travers toutes ses usines. Cette mise à jour intervient un peu plus de trois mois après que la société ait annoncé avoir produit un total de 50 millions de cellules 4680.

Le jalon a été posté sur le compte officiel de Tesla sur X. Tesla a inclus une image de sa 100 millionième batterie 4680 tenue par un robot humanoïde Optimus Gen 2 dans son post.

Congrats 4680 Cell Manufacturing team on building their 50 millionth battery cell at Giga Texas! pic.twitter.com/zMhzAOghLi

Les observateurs de l’industrie qui suivent de près le développement du programme 4680 de Tesla ont été assez impressionnés par ce récent jalon du fabricant de véhicules électriques. Après tout, Tesla avait annoncé le 5 juin qu’elle avait produit sa 50 millionième cellule 4680 à Giga Texas.

Compte tenu des 101 jours qui se sont écoulés depuis l’annonce de juin, Tesla semble avoir produit, en moyenne, environ 495 000 cellules 4680 par jour. Chaque Cybertruck est équipé de 1 344 cellules 4680, donc une telle production quotidienne équivaut à une capacité de production d’environ 368 Cybertrucks par jour, soit 2 578 par semaine.

Tesla just reached 100 million 4680 cells produced! 🎉

The last update was on the 5th of June where they announced 50 million cells produced.

There were 101 days in that time span, which means that on average, they produced 495,000 cells/day.

In terms of Cybertrucks, that's… https://t.co/uKppZjLrIN

— The Limiting Factor (@LimitingThe) September 14, 2024