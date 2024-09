Les ventes du Tesla Cybertruck ont connu une augmentation impressionnante de 61% en juillet 2024, surclassant ses rivaux directs dans le segment des pickups électriques, selon les données de S&P Global Mobility. Cette performance exceptionnelle est en grande partie due à la continuation de l’édition Foundation Series du véhicule, qui se vend toujours à un prix premium. En juillet, le Tesla Cybertruck a enregistré 5 175 immatriculations, contribuant à une hausse globale de 1,2% des immatriculations de véhicules Tesla.

