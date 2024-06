Tesla vient d’annoncer l’ouverture de son tout premier magasin à Doha, au Qatar ! Cet événement marque une étape significative dans sa mission d’accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Le magasin de Doha permettra aux clients de découvrir et d’acheter les derniers modèles de la marque, tels que la Model S, la Model 3, la Model X et la Model Y.

Pour ceux qui souhaitent vivre l’expérience Tesla, il est désormais possible de programmer un essai routier ou de nous rendre visite à Doha Festival City.

#tesla #qatar #doha

Infrastructures de Service et Développement Régional

Cette inauguration suscite de nombreuses questions sur les opérations d’ingénierie de service pour ce marché spécifique. Beaucoup se demandent si elles sont gérées depuis la région Asie-Pacifique (APAC). L’équipe en place fait un effort immense pour s’assurer que le service après-vente et l’entretien soient à la hauteur des attentes, ce qui est un gage de fiabilité pour les voitures électriques.

Promotion du Cybertruck au Moyen-Orient

Tesla a commencé une tournée du Cybertruck au Moyen-Orient et en Europe, débutant à Dubaï, Émirats Arabes Unis (UAE). Notons que le modèle Cybertruck électrique, un véhicule résolument tourné vers l’avenir, saura séduire les adeptes de voitures électriques robustes et innovantes. Pour découvrir le Cybertruck près de chez vous, consultez le calendrier des événements et les arrêts de la tournée.

Lien pour les événements et arrêts de tour

Dates supplémentaires à venir au cours de la tournée, restez branchés pour savoir où il apparaîtra ensuite!

Performance et Nouveaux Modèles

Le nouveau Model 3 Performance est arrivé ! En s’appuyant sur les améliorations de qualité et de plateforme du Model 3 amélioré, la nouvelle Model 3 Performance offre une puissance système de 460 chevaux, passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes avec une vitesse maximale de 262 km/h.

Ses fonctionnalités uniques créent une expérience de conduite qui honore maintenant plus précisément les commandes du conducteur et profite des limites de performance accrues sur route et sur piste. Découvrez la nouvelle Model 3 Performance et ressentez l’adrénaline d’une conduite exceptionnelle.

Pop-up Stores et Extensions Régionales

En plus du magasin permanent à Doha, Tesla a annoncé l’ouverture d’un nouveau pop-up au Arabian Center à Dubaï et à City Centre Al Zahia à Sharjah. Ces nouveaux emplacements permettront aux clients potentiels d’organiser des essais routiers avec les modèles S, 3, Y et X. Ces initiatives témoignent de l’expansion rapide de Tesla dans la région du Golfe.

L’équipe locale sera heureuse de vous accueillir et de vous assister dans la découverte de ces véhicules révolutionnaires.

Demande d’essai routier pour UAE

Demande d’essai routier pour Qatar