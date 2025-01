En 2025, les rumeurs persistantes autour d’un restylage de la Tesla Model Y devraient se confirmer. Voici tous les détails que nous avons recueillis sur cette nouvelle version de la voiture la plus vendue au monde, sous le nom de code Tesla Model Y Juniper.

Vidéo de la nouvelle Tesla Model Y

Une Tesla Model Y Juniper a été aperçue dans les rues de Californie. Grâce à son camouflage avant et arrière, nous avons pu apercevoir les améliorations possibles.

La production de ce modèle aurait déjà démarré dans les usines de Shanghai et de Berlin, ce qui annonce un lancement commercial imminent. Toutefois, il s’agit uniquement de rumeurs.

Tesla Model Y Juniper Spotted in San Jose, California pic.twitter.com/X2X5EfcwEC — Brandon Cooper (@GTrading3) January 5, 2025

Les évolutions du design que nous pouvons deviner sous les bâches

Malgré les bâches installées à l’avant et à l’arrière du véhicule d’essai observé par plusieurs sources concordantes, on note des évolutions notables au niveau du design avant et arrière du véhicule. Voici nos dernières analyses sur le nouveau design de la Tesla Model Y.

L’arrière : modernisation et sobriété

Les photos montrent clairement des évolutions significatives à l’arrière du véhicule. Les feux arrière semblent avoir été redessinés pour adopter une signature lumineuse plus fine et contemporaine, dans la lignée de la Model 3 « Highland ».

Autre élément notable : l’absence visible de l’écusson chromé traditionnel à l’arrière. Tesla semble opter pour un minimalisme extrême, une tendance qui reflète la philosophie design de la marque. Enfin, le pare-chocs arrière paraît avoir été légèrement remodelé pour intégrer un diffuseur discret, probablement conçu pour améliorer l’aérodynamisme.

2. La face avant : plus agressive et épurée

Le capot avant semble avoir été retravaillé pour offrir un design plus compact et fluide. Cela pourrait contribuer à améliorer le coefficient de traîne (Cx) et, par conséquent, augmenter l’efficacité énergétique.

Les phares, eux aussi, bénéficient d’un design modernisé avec des lignes plus angulaires et une technologie avancée, possiblement des LED ou un système Matrix. La grille inférieure semble également simplifiée, une caractéristique que l’on retrouve sur d’autres modèles récents comme le Cybertruck.

Une page de vente avec un design réaliste

Le Model Y « Juniper » présenté sur cette page de vente prospective conserve l’ADN minimaliste propre à Tesla tout en introduisant des éléments de design actualisés.

Si les nouvelles performances sont aujourd’hui inconnues, il y a fort à parier que l’autonomie et les performances seront améliorées. On s’attend également à un design intérieur plus épuré, à l’instar de la nouvelle version de la Model 3 qui portait le nom de code Highland.

Quand pourrez vous acheter la nouvelle Tesla Model Y ?

De nombreuses sources annoncent janvier comme le mois où la nouvelle version de la Tesla Model Y, sous le nom de code Juniper, sera dévoilée et commercialisée. Les photos de prototypes se multiplient et des sources internes évoquent une mise en production, ce qui laisse présager une mise en vente au premier trimestre 2025.