Le Tesla Cybercab a fait sa première apparition mondiale le 10 octobre 2024, lors de l’événement “We, Robot” à Los Angeles. Ce véhicule entièrement autonome marque une avancée significative dans le développement des véhicules robotisés de Tesla. Inspiré du design du Cybertruck, le Cybercab, aussi appelé Robotaxi, a été dévoilé devant un public enthousiaste au Warner Bros. Studios, dévoilant ainsi une nouvelle facette de la mobilité future.

Un concept de Robotaxi unique en son genre

Le Cybercab a été pensé pour répondre aux exigences du transport autonome et s’appuie sur la technologie Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Ce véhicule à deux places, une caractéristique que Elon Musk avait déjà évoquée, est basé sur les statistiques de mobilité indiquant que la majorité des trajets effectués aux États-Unis sont occupés par une ou deux personnes seulement. Avec un prix annoncé en dessous de 30 000 dollars, le Cybercab pourrait démocratiser le transport autonome dans les années à venir.

“Nous n’avons pas besoin de plus de deux sièges pour le moment,” a précisé Elon Musk, en expliquant que le Cybercab s’adapte aux besoins réels des utilisateurs tout en maintenant un coût compétitif.

Technologie d’induction et nettoyage automatisé

Parmi les innovations les plus marquantes du Cybercab, Tesla a introduit un système de recharge par induction, éliminant ainsi l’utilisation de port de recharge conventionnel. Lors de la présentation, une vidéo démontrant le Cybercab accédant à une station de recharge inductive a été diffusée. Cela souligne l’approche de Tesla visant à rendre l’expérience du Robotaxi entièrement autonome, sans intervention humaine.

Pour maintenir cette autonomie, Tesla a également présenté un robot de nettoyage automatisé qui prend en charge le nettoyage de l’intérieur du véhicule. Ce robot est capable de retirer les déchets, de nettoyer les surfaces, et même de rafraîchir l’écran du tableau de bord. Ce processus réduit considérablement le besoin de main-d’œuvre humaine et permet aux Cybercabs d’être rapidement prêts pour le prochain trajet.

Des ambitions de production à grande échelle

Tesla a annoncé que la production du Cybercab devrait débuter autour de 2026. Musk a souligné que l’objectif est de produire le Cybercab en volumes très élevés afin de répondre aux demandes des flottes de Robotaxis à travers le monde. Cette stratégie vise à rendre le Cybercab accessible non seulement aux opérateurs de flottes, mais aussi aux particuliers, bien que l’on ne sache pas encore si une version avec volant et pédales sera disponible.

Un design basé sur le Cybertruck

Le design du Cybercab s’inspire largement de celui du Cybertruck, avec une carrosserie en acier inoxydable et des portes papillon qui s’ouvrent de façon spectaculaire. Ce design futuriste attire l’attention, mais reste fidèle aux lignes angulaires et robustes du Cybertruck. Elon Musk a également mentionné que cette structure permet au Cybercab de supporter un usage intensif, idéal pour des applications professionnelles ou de transport urbain continu.

Un Robotaxi qui repousse les limites de l’autonomie

L’intégration de la recharge par induction et du nettoyage automatisé n’est qu’un début pour Tesla. Le constructeur explore également la possibilité d’ajouter des fonctionnalités de maintenance automatisée, rendant ainsi le Cybercab encore plus efficace et économique à exploiter. Ces caractéristiques sont conçues pour maximiser le potentiel du Cybercab, qui pourrait effectuer bien plus de trajets quotidiens qu’un véhicule classique.

Le Cybercab : la réponse de Tesla à l’avenir de la mobilité ?

Avec ce lancement, Tesla continue d’affirmer sa position en tant que leader dans l’innovation technologique des véhicules électriques et autonomes. Le Cybercab pourrait devenir un élément clé de la stratégie de Tesla pour déployer un réseau de Robotaxis à travers le monde. Pour l’instant, les passionnés de la marque devront attendre 2026 pour voir ces véhicules sur les routes. En attendant, l’événement “We, Robot” a déjà suscité un grand intérêt et a mis en lumière les ambitions de Tesla pour transformer radicalement le secteur de la mobilité autonome.

Le Cybercab pourrait bien redéfinir notre façon de nous déplacer, tout en continuant d’alimenter les débats sur la faisabilité et l’impact des Robotaxis sur nos villes. Quoi qu’il en soit, Tesla a une fois de plus prouvé sa capacité à innover et à repousser les limites de l’industrie automobile.