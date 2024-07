Tesla a récemment annoncé une nouvelle mise à jour révolutionnaire pour les propriétaires du Model Y RWD aux États-Unis, appelée « Energy Boost ». Cette mise à jour OTA (Over-The-Air) permettra d’augmenter l’autonomie des véhicules pour un coût supplémentaire.

L’amélioration « Energy Boost » est une mise à jour logicielle qui peut être téléchargée directement sur le véhicule via une connexion internet. Selon Tesla, cette mise à jour permet d’ajouter jusqu’à 50 miles d’autonomie à certains modèles, transformant effectivement le Model Y RWD en une version Long Range RWD.

Les propriétaires de Tesla Model Y RWD ont deux options en termes de coût et de gains d’autonomie :

Cette flexibilité permet aux propriétaires de choisir une mise à jour qui correspond à leurs besoins spécifiques et à leur budget.

L’impact immédiat de la mise à jour « Energy Boost » pourrait être considérable. Non seulement cela améliore l’expérience de conduite quotidienne en réduisant les besoins de recharge fréquente, mais cela rend également les modèles Tesla plus attrayants pour les acheteurs potentiels. Une autonomie accrue est souvent un facteur décisif pour les acheteurs de véhicules électriques.

Pour bénéficier de cette mise à jour, les propriétaires de Model Y RWD doivent simplement accéder à l’application Tesla sur leur smartphone et suivre les instructions pour acheter et télécharger la mise à jour. Une fois le paiement effectué, la mise à jour sera automatiquement téléchargée et installée sur le véhicule.

La réaction sur les réseaux sociaux a été largement positive. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme quant à l’augmentation possible de l’autonomie de leur véhicule. Voici quelques extraits de tweets visibles sur le sujet :

“🔥 Tesla now offers an ‘Energy Boost’ unlock for Model Y RWD owners in the US that will add range through an OTA software update. Depending on your vehicle: • $1,000: up to 30 miles of range • $1,600: up to 50 miles of range. This will turn your RWD version into Long Range RWD.”