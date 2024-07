Tesla n’a jamais cessé d’impressionner avec ses innovations et sa rapidité à les mettre à la disposition de ses utilisateurs. Récemment, un tweet a annoncé une grande nouvelle pour les propriétaires de Tesla équipée de l’hardware HW3 : la mise à jour FSD 12.5.1 sera disponible dans environ 1,5 semaines.

Qu’est-ce que HW3?

L’HW3, ou Hardware 3, est une puce informatique développée par Tesla pour améliorer les fonctionnalités de conduite autonome. Présentée pour la première fois en 2019, cette puce est installée dans les modèles Tesla plus récents ou peut être retrofitée dans des modèles plus anciens. Elle offre une capacité de traitement nettement supérieure à celle des versions antérieures, ce qui permet des avancées significatives dans le domaine de l’Autopilot et de la conduite autonome complète (FSD – Full Self-Driving).

Une avancée majeure avec FSD 12.5.1

La mise à jour FSD 12.5.1 marque une étape importante dans le développement des véhicules autonomes de Tesla. Selon les rumeurs, cette mise à jour intègre des améliorations substantielles en matière de reconnaissance des objets, de prise de décision et de micro-navigation. De plus, elle vise à offrir une expérience de conduite plus fluide et plus prévisible, réduisant ainsi les interventions humaines nécessaires.

Quels avantages pour les utilisateurs ?

Les propriétaires de Tesla dotées de l’HW3 peuvent s’attendre à plusieurs avantages significatifs suite à cette mise à jour :

Amélioration de la sécurité : La mise à jour intègre des capacités accrues de détection et de réaction aux obstacles, réduisant ainsi les risques d’accident.

La mise à jour intègre des capacités accrues de détection et de réaction aux obstacles, réduisant ainsi les risques d’accident. Expérience utilisateur enrichie : Les améliorations en matière de micro-navigation signifient que les véhicules seront capables de manœuvrer dans des environnements complexes de manière plus efficace.

Les améliorations en matière de micro-navigation signifient que les véhicules seront capables de manœuvrer dans des environnements complexes de manière plus efficace. Optimisation de la performance : FSD 12.5.1 promet de booster les capacités de conduite autonome, rendant les trajets plus agréables et sans stress.

Pour profiter de cette mise à jour, les propriétaires de Tesla doivent simplement s’assurer que leur véhicule est connecté à Internet et attendre la notification de mise à jour. Tesla recommande de garder leur véhicule branché à une source d’alimentation stable pour garantir une installation sans heurts.

En conclusion, l’arrivée de la mise à jour FSD 12.5.1 pour les véhicules Tesla équipés de l’HW3 est une avancée excitante. Elle témoigne une fois de plus de l’engagement de Tesla à pousser les limites de la conduite autonome et à offrir à ses utilisateurs un produit toujours plus performant et sécurisé.