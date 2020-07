Le constructeur allemand BMW lance une nouvelle voiture électrique, la BMW iX3, le premier modèle BMW X à passer au tout électrique. Ce modèle est donc maintenant disponible en essence, diesel, hybride rechargeable et tout électrique.

DES CARACTÉRISTIQUES ATTRAYANTES

Pour ce modèle, BMW se vante de le doter des nouvelles technologies pour les cellules des batteries. Cela permet à la batterie d’avoir une capacité de 80 kWh et une autonomie WLTP de 460 km. La recharge pourra se faire grâce à la carte de recharge BMW sur plus de 450 000 stations dans le monde. Le constructeur a notamment optimisé le système de stockage pour pouvoir charger la batterie sur les stations de charge rapide de 150 kW alors que les autres modèles s’arrêtent à 100 kW. La voiture pourra donc se recharger en 34 minutes.

Le moteur développe une puissance de 210 kW (286 ch) et un couple maximal de 400 Nm, ce qui lui permet d’atteindre les 180 km/h et de dépasser les 100 km/h en 6,8s. Ce modèle est donc très sportif et pourra servir pour de longs trajets grâce à son autonomie, sa recharge rapide et son grand coffre (510L).

LE DESIGN ET LES OPTIONS

BMW a attaché de l’importance à la signature sonore de son véhicule lors du démarrage et de l’arrêt avec une collaboration avec Hans Zimmer, tout comme à l’intérieur.

Ce modèle est disponible en 2 versions, la version de Série Inspiring et la version plus luxueuse Impressive. La première possède tout de même les feux LED, le réglage de la climatisation à distance, le toit ouvrant ainsi que le pack Driving Assist Pro. Celle-ci coûte 72950 euros alors que la version à 79350 euros permettra plus de confort avec un vitrage acoustique, un système HiFi, l’affichage tête haute et le pack d’aide au Stationnement Park Assist Plus.

BMW SE VEUT ENGAGÉ

Pour le dévoilement de son véhicule, BMW a insisté sur le fait qu’il correspond à leur engagement pour l’environnement car sur l’ensemble de son cycle de vie, la version électrique a un impact réduit de 30% en Europe et jusqu’à 60% en cas d’utilisation d’électricité décarbonée. Elle affirme également qu’ils se portent garants de la conformité des normes environnementales et sociales pour l’approvisionnement du Cobalt et du Lithium utilisés pour les batteries.