La Tesla Model S Plaid a été lancée très peu de temps après la révélation mondiale de la Lucid Air. Un véhicule électrique pas encore produit mais qui propose une autonomie qui irait jusqu’à 800 km pour un prix aux alentours de 100 000 $.

Pour mieux comprendre, il faut préciser que Peter Rawlinson l’actuel PDG de Lucid Motors a travaillé chez Tesla Motors où il était ingénieur en chef pour la Tesla Model S. La réponse de Tesla est plutôt légitime et bienvenue pour capter les clients potentiels et afficher des performances plus ambitieuses.

Ce que dit la presse de la version Tesla Model S Plaid

“Tesla Model S Plaid +: le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, c’est possible.” Turbo

“Après de nombreuses rumeurs, Elon Musk prend la parole et confirme l’arrivée d’une Tesla Model S à 7 places.

La Tesla Model S s’était illustrée avec sa troisième rangée de sièges dos à la route, qui lui offrait alors 7 places, une première dans le segment. Si la configuration a été abandonnée au profit d’un habitacle plus conventionnel, la berline électrique retrouvera à nouveau ses deux places dans le coffre.” Automobile Propre

Caractéristiques de la Tesla Model S Plaid

Crédits photo The best in the world @WholeMarsBlog

628 km d’autonomie

km d’autonomie 322 km / h de vitesse maximale

km / h de vitesse maximale Prix: 119 990€

Caractéristiques de la Tesla Model S Plaid +

Crédits photo The best in the world @WholeMarsBlog

837 km d’autonomie

km d’autonomie 322 km / h de vitesse maximale

km / h de vitesse maximale Prix: 149 990€

Première vidéo de l’habitacle de la Tesla Model S Plaid

This feels illegal to watch. pic.twitter.com/5UyY4pLiNU — Chris (@icsichris) February 23, 2021

Les points positifs de cette version Plaid

Le Design général de la Tesla Model S Plaid: Une utilisation étonnante de l’espace tout en conservant un beau design. Le Model Y a une utilité similaire mais n’est pas aussi beau (il n’était pas non plus en vente quand nous avons acheté le nôtre).

Meilleure position assise pour moi personnellement en tant que personne de grande taille. Le Model 3 a une position plus proche de la position “fesses au sol”, où les jambes vont tout droit vers l’extérieur plutôt que vers le bas et vers l’extérieur. Évidemment, ce n’est pas aussi sévère, mais la position S est plus confortable de cette façon.

Les écrans. Le fait d’avoir deux écrans est un énorme avantage. C’est un compromis assez important, surtout en ce qui concerne la navigation. Je préfère également l’orientation verticale et une inclinaison plus sévère vers le conducteur de l’écran de la Model SS. Bien sûr, ce n’est pas bon pour Netflix, mais je pense que c’est mieux pour les cartes et le multitâche. Combien de fois est-ce que je regarde vraiment Netflix en voiture ?

La Tesla Model S est une voiture plus belle. Je pense que si la 3 sera connue comme la première ev pour le grand public, la S sera la voiture la plus emblématique, parce qu’elle vient de choquer le monde avec une superbe voiture d’une société qui devait faire faillite.

Les points négatifs de cette version Plaid

Mauvaise visibilité. Le S a un pare-brise à angle si bas que la taille de mon visage ne fait qu’aggraver la situation. Je dois me baisser pour voir les feux de circulation. C’est assez normal pour moi, mais la S est assez mauvaise.

Très large. J’aime les petites voitures de sport agile. Vous avez raison, c’est une grosse voiture et il faut un peu de temps pour s’y habituer et il y a une pénalité pour la conduite. Mais c’est quand même très amusant à conduire et je pense que la différence de tenue de route n’est importante que dans le cas d’une conduite très dynamique, pour laquelle j’ai généralement une voiture différente. La chose la plus importante pour mon quotidien est le côté pratique, la S est un équilibre parfait pour cela.

D’après Numerama, la Tesla Model S Plaid serait attendue pour la fin d’année 2021, la Model S Plaid + ne sera finalement pas livrée avant 2022, dans le configurateur américain.

L’ambitieuse berline a besoin de la nouvelle batterie.

Vous souhaitez contribuer directement à l’expansion de nouvelles énergies? demandez votre carte du club.

Vous avez d’autres informations sur le constructeur Tesla ou le marché de l’électrique? n’hésitez pas à écrire à la rédaction [email protected] ou au travers de nos réseaux sociaux: Twitter et Instagram.

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !