Depuis plusieurs années maintenant, Harley-Davidson réussit avec succès sa mutation vers l’électrique. En mettant sur le marché, le modèle LiveWire, la marque a su nouer de nouveaux liens avec une communauté déjà extrêmement forte. Et ce n’était pas chose aisée pour une marque qui a construit son image sur un bruit caractéristique que le moteur électrique ne produit pas naturellement.

Le coronavirus a résolu, Diego Cardenas, heureux propriétaire d’un modèle LiveWire à prendre le temps de réaliser un road-trip d’anthologie d’un bout à l’autre des Etats-unis. L’histoire nous dit que c’est pour célébrer ses 50 ans, ce qui n’enlève rien au côté historique de cet exploit.

Au guidon de sa LiveWire, ce propriétaire a emprunté un corridor nommé West Coast Green Highway qui lui a permis de recharger sa moto rapidement tous les 40 à 80km de distance en lui permettant de traverser 5 Etats, dont Washington, l’Oregon et la Californie.

Voici son analyse sur ce réseau:

« La West Coast Green Highway est une très bonne idée. Il y a tellement d’options que vous pouvez être sûr que vous arriverez là où vous avez décidé d’aller. Si vous vous arrêtez et ne pouvez pas utiliser une borne de recharge, vous en trouvez facilement d’autres à proximité. C’est vraiment génial ! C’est à la portée de tous. Si vous êtes propriétaire d’une moto électrique, ou de n’importe quel autre modèle, fuyez la routine et roulez pour oublier les moments difficiles que nous rencontrons. Faites un voyage. Cela permet de libérer votre esprit et votre corps, et de découvrir de nouvelles émotions pendant ces périodes stressantes. »

Diego Cardenas sur le réseau WCGH