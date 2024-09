Le secteur de l’automobile est en pleine mutation avec l’essor des véhicules électriques (VE). Dernière nouvelle en date, les géants japonais Toyota et Nissan souhaitent s’imposer face à la suprématie chinoise des batteries pour VE. Une initiative soutenue par le gouvernement nippon, qui s’engage à hauteur de sept milliards de dollars (soit un trillion de yens) pour renforcer la production nationale de batteries.

Un effort collectif pour relancer l’industrie des VE au Japon

Alors que le Japon a été souvent perçu comme à la traîne dans la transition vers les véhicules électriques, des mesures concrètes sont enfin prises pour remédier à cette situation. Les ventes nationales de VE ont chuté de 39 % au premier semestre de 2024, avec seulement 29 282 unités vendues selon l’Association japonaise des véhicules légers et des motos. En comparaison, les parts de marché des VE sont passées de 2,3% à 1,6% des ventes totales de véhicules particuliers.

L’une des raisons principales de cette baisse est le manque de modèles nationaux disponibles. Les constructeurs étrangers, en particulier le chinois BYD, ont inondé le marché japonais avec une gamme variée de modèles attractifs. Les importations de voitures particulières de BYD ont augmenté de 184% au premier semestre de 2024, bien que seulement 980 modèles aient été effectivement importés.

Les initiatives des marques japonaises

Pour contrer cette tendance, Toyota et Nissan investissent massivement dans la production de batteries pour VE. Selon le journal Nikkei, une somme totale de sept milliards de dollars sera consacrée à augmenter la production de batteries de 50%, passant ainsi de 80 GWh à 120 GWh. L’objectif est d’atteindre 150 GWh d’ici 2030.

Afin de soutenir ces efforts, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé une aide financière de 2,44 milliards de dollars (350 milliards de yens).

Les autres acteurs et les opportunités à venir

Toyota prévoit d’investir environ 1,7 milliard de dollars (250 milliards de yens) dans la production, notamment par l’ouverture d’une nouvelle usine de batteries destinée aux futurs véhicules électriques Lexus, prévue pour 2029. De son côté, Nissan va investir un milliard de dollars (150 milliards de yens) pour débuter la production de batteries LFP en 2028. Par ailleurs, Panasonic se lance également dans la course en construisant des composants de batteries EV pour Subaru et Mazda, avec un investissement attendu de 3,8 milliards de dollars (550 milliards de yens).

Répondre à la domination internationale

Selon de nouvelles données de SNE Research, la Chine continue de dominer le marché mondial des batteries pour VE. En juillet 2024, CATL possédait une part de marché de 37,6%, suivi de BYD avec 16,1%. Les fabricants sud-coréens LG Energy Solution et SK On se plaçaient en troisième et quatrième position avec respectivement 12,4% et 4,7% de parts de marché.

La concurrence est féroce, mais avec ces investissements massifs, le Japon espère désormais créer une chaîne d’approvisionnement stable et indépendante des géants chinois et sud-coréens. L’avenir des VE au Japon pourrait bien être en train de se dessiner grâce à ces initiatives ambitieuses.